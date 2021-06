Retrasan aplicar un padrón

Jueza ve afectado el presupuesto del IFT por el Panaut

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La ministra Norma Lucía Piña Hernández ordenó retrasar la puesta en marcha del Padrón Nacional se Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) hasta resolver la controversia constitucional planteada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra indicó que, debido a que la implementación del Panaut implica una afectación al presupuesto que tiene asignado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también puede quedar perjudicada su autonomía constitucional.

“Con la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil existe una inminente afectación presupuestaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones que puede poner en peligro su autonomía constitucional”, señaló .

En consecuencia, con la suspensión concedida, el IFT no estará obligado a reasignar su presupuesto para implementar el Panaut, con lo que queda frenada su puesta en marcha hasta que la Corte se pronuncie al respecto.

La suspensión fue notificada el lunes por la noche pero en el extracto publicado por la Corte aún no se daban a conocer los efectos de la medida cautelar.

“Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden juridico mexicano, pues se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida”, indica el acuerdo.

Sin embargo, la ministra negó al IFT la suspensión para frenar en su totalidad la implementación del Panaut, por lo que puede emitir los lineamientos para operar pero no ponerlo a funcionar por la falta de recursos.