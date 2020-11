La escritora involucra al multimillonario con Luis Cárdenas Palomino, prófugo exmando policíaco

MÉRIDA, Yucatán.- Este martes, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, causó polémica por un mensaje que compartió en su cuenta de la red social Twitter, en el que señala que la periodista Olga Wornat no sabe escribir.

Estimada, no sea mentirosa, la gente se va a empezar a burlar de su imaginación. Usted no hace una biografía mía porque usted ni siquiera sabe escribir 😜 eso es todo.



Acusar y mentir para ganar notoriedad es triste. Ya le dije que si tiene pruebas preséntelas a la justicia https://t.co/Lo5fq71PP7 pic.twitter.com/NnVYbOhceS — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2020

Al parecer, el comentario del fundador de Grupo Salinas fue en respuesta un mensaje que previamente publicó la escritora argentina también en Twitter:

Algo no? Mira, siempre quise hacer una biografia de @RicardoBSalinas y un empresario amigo suyo me dijo: "cuidado q te manda matar" — olga wornat (@owornat) November 3, 2020

La periodista y escritora argentina Olga Wornat, ha escrito biografías de Carlos Menem, expresidente de Argentina, de Marta Sahagún de Fox, esposa del expresidente mexicano Vicente Fox, incluso del expresidente Felipe Calderón, por supuesto, todas con un toque de polémica y política.

Por ejemplo, Olga Wornat titulo la biografía de Calderón Honojosa como "Felipe, el oscuro: Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México", publicado por editorial Planeta. El libro sobre Marta Sahagún se llama: "La jefa. Vida pública y privada de Marta Sahagún de Fox", de editorial Debolsillo. Quizás por eso Salinas Pliego no está conforme con la idea de que Olga Wornat escriba su biografía.

El intercambio de comentarios confrontados entre Ricardo Salinas y Olga Wornat son anteriores a estos.

A fines del mes pasado, Salinas Pliego anunció que pretendía regalar un millón de pesos, y en su cuenta de Twitter publicó que daría a conocer un vídeo de cómo ganar uno de los 100 premios de 10,000 pesos cada uno.

Este tipejo se hizo multimillonario estafando a la gente humilde con sus tiendas. Hoy ostenta su riqueza aqui y en pandemia. Socio del narco policia torturador profugo Cardenas Palomino, deberia rendir cuenta a la justicia de sus estafas y tropelias. Repugnante https://t.co/2bElWykeTT — olga wornat (@owornat) October 30, 2020

Olga Wornat comentó el tuit señalando que Salinas Pliego "se hizo multimillonario estafando a la gente humilde con sus tiendas".

En el mismo tuit, Wornat agrega que, según la periodista, Salinas Pliego es "Socio del narco policía torturador prófugo Cárdenas Palomino", y añade que "debería rendir cuenta a la justicia de sus estafas y tropelías".

Mi querida Olga, usted no se mortifique por mi, yo no he estafado a nadie, pongo al alcance de muchos mexicanos productos y servicios. No tiene nada de malo enseñar en MÍ cuenta lo que es mío, si no le gusta lo que ve, no entre a verme. Y no invente cosas por inventar. Abrazo 😌 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 31, 2020

Por supuesto, Ricardo Salinas respondió a la publicación de la escritora argentina: "Mi querida Olga, usted no se mortifique por mi, yo no he estafado a nadie, pongo al alcance de muchos mexicanos productos y servicios. No tiene nada de malo enseñar en MÍ cuenta lo que es mío, si no le gusta lo que ve, no entre a verme. Y no invente cosas por inventar. Abrazo", publicó el presidente de Tv Azteca.

El señor @RicardoBSalinas me respondio anoche su sin respuesta. Le pregunto d nuevo: donde esta el narco policia Cardenas Palomimo, socio suyo en Adamantium y su Jefe de Seguridad. Yo no miento

Y no me diga "querida" porque lo soy. Espero su respuesta — olga wornat (@owornat) 31 de octubre de 2020

La periodista argentina también respondió en Twitter a la publicación de Salinas Pliego y en su nuevo tuit preguntó directamente: "Dónde está el narco policía Cárdenas Palomino, socio suyo en Adamantium y su Jefe de Seguridad. Yo no miento y no me diga 'querida' porque lo soy. Espero su respuesta".

No invente cosas mi querida @owornat le va a hacer daño tanto coraje, es más dígame dónde está y le mando un café y un pan por Uber Eats... Y gracias por descargar la aplicación para participar en el regalo que les voy a hacer. 😜 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 31, 2020

Salinas Pliego volvió a responder a la periodista que no "invente cosas mi querida @owornat le va a hacer daño tanto coraje, es más dígame dónde está y le mando un café y un pan por Uber Eats...".

Al final, Salinas Pliego agradeció a la escritora argentina el haber descargado la aplicación para participar en el concurso del millón de pesos: "Y gracias por descargar la aplicación para participar en el regalo que les voy a hacer".

No me llame "querida". No lo soy y tampoco invento. Respondame donde esta su socio el narco asesino Cardenas Palomino. Usted representa la banalidad del Mal. Usted es el Mal. https://t.co/lZlvZjYCJt — olga wornat (@owornat) October 31, 2020

Lógicamente, Olga Wornat no recibió bien los comentarios del segundo hombre más rico de México, según Forbes, y le aclaró: "No me llame 'querida'. No lo soy y tampoco invento. Respóndame, dónde está su socio el narco asesino Cárdenas Palomino. Usted representa la banalidad del Mal. Usted es el Mal", concluye el tuit de la periodista.