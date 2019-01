CIUDAD DE MÉXICO.—Trabajadores de gasolineras afirmaron que la reducción de filas de coches para cargar combustible se debe a que las pipas abastecen de manera más frecuente y a que la ciudadanía ha dejado de hacer compras de pánico.

Una semana después

El Universal hizo un recorrido por diversas estaciones, en las que los encargados coincidieron en la normalización del servicio a una semana de la falta de distribución de combustible en la capital.

Se detectó que las filas de automóviles se redujeron a tal punto, que en diversas estaciones sólo esperaban tres o cuatro conductores para cargar sus coches.

Destacó una gasolinera ubicada en la zona de La Villa, en Gustavo A. Madero, donde se ofrecía el servicio normal, sin coches en espera.

Algunas siguen cerradas

A pesar de la normalización, también hay gasolineras que permanecen cerradas al público, tal es el caso de la ubicada en Ferrocarril de Hidalgo, al norte de la capital, la cual permanece acordonada.

Los trabajadores informaron que estaban a la espera de una pipa de gasolina.

Mejoras

Gerardo Pereyra comenta que ha estado formado 30 minutos para adquirir gasolina en la gasolinera ubicada sobre calzada de los Misterios esquina con Donizetti, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

“El viernes pasado hice fila por tres horas para llenar mi tanque, hoy fue menos, aún hay que formarse pero ya no tanto, no se desespera uno como la semana pasada”, dice.

En la misma estación, Ángel Mecha dice: “Sólo me llevó 35 minutos. Es menos tiempo que el jueves pasado cuando estuve cuatro horas formado y buscaba más gasolineras y todas cerradas, hoy no recorrí otras porque vi que en ésta la fila no era tan larga”, señala.