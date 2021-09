Se suspenden festejos patrios en la alcaldía Benito Juárez de CDMX

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, informó que los festejos patrios quedan suspendidos en esa demarcación

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo año consecutivo, se suspende el tradicional Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía de Benito Juárez, según dio a conocer Santiago Taboada Cortina, alcalde de la demarcación.

En la #CDMX se han perdido muchos empleos a consecuencia de la pandemia y no se han completado los esquemas de vacunación, por ello actuaremos responsablemente, cancelaremos el grito en #BenitoJuárez para seguir dando respaldo a las familias benitojuarenses y evitar contagios.1/2 pic.twitter.com/gME7rjMvcF

"Quiero compartir contigo la decisión de cancelar el tradicional Grito de Independencia en la explanada. Por segundo año consecutivo no será presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguimos actuando con responsabilidad, porque la pandemia aún no cede. Además, aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez", subrayó.