Segob pide a congresos y gobiernos estatales revisar sus códigos civiles

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, en la habitual conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob).



La secretaria de Gobernación señaló que los códigos civiles de algunos estados del país son discriminatorios e inadmisibles contra las mujeres, porque en el caso de orfandad de menores cuyas madres sufrieron feminicidios, son los padres del victimario a quienes se les otorga en primer lugar la patria potestad y la custodia.



La funcionaria informó que desde la Segob se está revisando los resabios que todavía existen en estos códigos. "Quiero ser muy enfática. El código civil de todavía varios estados de la República, son verdaderamente discriminatorios, porque se ha preferido siempre que cuando no hay quien ejerza la patria potestad de la custodia sobre menores, por ejemplo, en situación de orfandad, siempre sean los padres del varón, del padre quienes, en primerísimo lugar, tienen derecho a la patria potestad y a la custodia".



"Hay resabios todavía. Esto es verdaderamente inadmisible porque es uno de los temas más grandes de discriminación de los padres de las madres, de las mujeres. Siempre ha sido primero los padres del hombre, de los padres de la familia, los abuelos paternos y después los abuelos maternos, como si fuese tener un privilegio adicional", dijo la secretaria.



"Muchos de estos códigos han sido reformados, pero otros no, entonces nosotros queremos hacer una revisión y lo estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación de aquellos resabios sobre todo en códigos civiles en donde todavía tenemos estas discriminaciones, verdaderamente inaceptable e inadmisibles", señaló la exministra de la SCJN.



"Muchas veces el victimario, que cometió el delito de feminicidio, sus padres son los primeros que tienen el derecho a ejercer la patria potestad y la custodia, no los padres de la víctima de un feminicidio que son los abuelos maternos", advirtió la encargada de la política interior del país.



En Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero exhortó a los congresos locales y a los gobernadores a que revisen sus códigos, porque, reiteró, se tienen que eliminar los resabios que hay en éstos, "porque son inadmisibles y son discriminatorios".