Si denunciante de abuso policíaco falseó declaraciones, “es inimputable”

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares y la menor que denunció haber sido violada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública siguen sin presentarse ante la Procuraduría General de Justicia.

La procuradora local, Ernestina Godoy, dijo que la familia no ha acudido para hacer los señalamientos que ayuden a avanzar en la investigación por los hechos del pasado 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco.

Sin embargo, expuso, la dependencia a su cargo será respetuosa de los tiempos.

Aún no se consideran evidencias

De acuerdo con la funcionaria, si la víctima falseó sus declaraciones, esta es inimputable porque se trata de una menor de edad.

Respecto a los vídeos, se analiza si las imágenes corresponden al día de los hechos.

Hasta el momento no se considera que sean agregados como pruebas a la carpeta de investigación, ya que cuentan con mayor material videográfico.

Según la procuradora, la menor no declaró con quién venía acompañada y en las cámaras no se aprecian las placas del auto, por lo que no se prevé abrir una nueva línea de investigación.

“No protegemos a nadie cuando nos dan los indicios de posibles actos delictivos, no vamos a proteger a nadie”, afirmó.

“Segundo, que los grupos se sentarán con nosotros para explicarles cuál es la situación, el avance y demás”, enfatizó.