Solo 249 mil vacunas

La primera tanda será para personal del sector salud

CIUDAD DE MÉXICO (el Universal y AP).— Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que solo llegarán 249,600 dosis de la vacuna para el Covid-19, de las comparadas a Pfizer.

La subsecretaria explicó que médicos y personal de salud serán los primeros en recibirla, como ocurrirá en otros países. “Es una forma de empezar a ensayar el manejo y toda la habilidad que debe desarrollar el sector salud”, dijo Delgado en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Además, reconoció que las vacunas de CanSino y AstraZeneca comenzarán a entregarse pero hasta 2021.

El gobierno de México firmó con la farmacéutica Pfizer el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra Covid-19, mediante el cual se adquirirán 34 millones 400 mil dosis; sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta en la que llegarán las vacunas al país.

Por su parte, la Secretaría de Salud aseguró que la aplicación de la vacuna será gratuita, aunque aún no se define el plan de aplicación, y llamó a la población a no dejarse engañar por alguien que ofrezca las dosis.

Lo “ayudó” Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que planea dar a las fuerzas armadas un papel en la distribución de las vacunas contra el coronavirus, que obtuvo, según él, con ayuda del mandatario estadounidense Donald Trump.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su viaje a Washington en julio habló con Trump y el vicepresidente Mike Pence y “ellos ayudaron y facilitaron que México fuese tomado en cuenta y tenga la vacuna”.

Insinuó que México quizá esperará a que los reguladores estadounidenses aprueben la vacuna Pfizer en las próximas semanas antes de autorizarla en México.

El miércoles pasado la Secretaría de Salud federal firmó un contrato para 34.4 millones de dosis de la vacuna y dijo que esperaba recibir 250,000 dosis en diciembre. Cada persona requiere dos dosis.

El presidente dijo que el gobierno ya platica con el Ejército y la Marina y está definiendo la operación para distribuir la inmunización.

López Obrador ha dado a las fuerzas armadas un conjunto de responsabilidades, que incluyen la distribución de medicamentos y la vigilancia en los hospitales.

México es el cuarto país del mundo en cuanto a mortalidad por el virus, con más de 107.500 muertes confirmadas. Sin embargo, se realizan muy pocos tests en el país y las autoridades calculan que la cifra real se acerca a 150,000 fallecimientos.

EmpleosOpinión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre una información del Inegi.

”Yo tengo otros datos”

En su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, fue cuestionado ayer sobre el reciente reporte del Inegi, en el que se detalló el cierre de un millón de establecimientos, la mayoría de ellos en 2020. “Yo tengo otros datos”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Despreocupado

“Ya hemos informado cómo se va recuperando la economía poco a poco”, dijo, y afirmó que los datos generados por el Inegi no le preocupan porque “no se ha caído el consumo, se están recuperando empleos, no tenemos escasez de alimentos, no ha carestía, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado y vale menos la gasolina”. Aseguró que México es un “país con más futuro”.