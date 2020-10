''Tengo primer lugar'' en ataques

AMLO: Me toca más que a Peña Nieto y Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En su conferencia mañanera de ayer jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en medios de comunicación se contrató al experto Luis Estrada para replicar y decir que él no es el mandatario de México más atacado desde el presidente Francisco I. Madero.

Al hacer referencia a la entrevista de Sergio Sarmiento, publicada por este periódico, en la que el periodista dice que López Obrador no es el más atacado pero sí el más reacio a la crítica, el Presidente presentó un análisis “del comportamiento de los medios en los dos años de Calderón, dos años del gobierno de Peña y de los dos que llevamos nosotros (el gobierno actual)”.

López Obrador, en un “balance del comportamiento de la opinión”, exhibió nombres de columnistas que “hacen ataques”; opiniones a favor, neutrales y en contra, de acuerdo con la empresa Intélite. “¿Y qué creen?, tengo el primer lugar, medalla de oro“, dijo López Obrador al comparar lo que se publicaba con los expresidentes Calderón y Peña Nieto.

Asimismo, el Presidente presentó el “total de notas de líderes de opinión por tendencia AMLO“, con los nombres de columnistas.

“Nada más para aclarar por la entrevista de Sarmiento, hay que procurar mandarle a Sarmiento el análisis“, dijo, y agregó que la información de Intélite “es ajena a nosotros”.

“Tenemos que ser honestos, objetivos, profesionales”, señaló.

Cabe señalar que Luis Estrada, director de SPIN, el pasado 29 de septiembre publicó en esta casa editorial el texto “¿Es AMLO el más atacado en 100 años?”, en el que señala la réplica al ejercicio que presentó en días pasados el Presidente sobre ataques de la prensa en su contra.

“En menos de tres horas observamos que es falso que AMLO sea ‘el más atacado de la historia’, y que los diarios analizados han mantenido relativamente el mismo nivel de crítica hacia el gobierno en turno”, dice Estrada.

En otro tema, aunque destacó la postura del titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, de no quitarse el cubrebocas en su comparecencia en el Senado para poner el ejemplo y prevenir contagios de Covid-19, López Obrador aseguró que si se guarda la sana distancia, no hace falta ponerse el cubrebocas.

“Es buena su recomendación (de Esteban Moctezuma), nada más que si guarda uno la sana distancia no hace falta, eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Entonces yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien”, puntualizó el jefe del Ejecutivo federal.

El Presidente señaló que cuando viaja en avión para realizar giras de trabajo por el interior del país se pone el cubrebocas y mantiene sana distancia.

“Cuando yo viajo, voy en el avión, me pongo el cubrebocas, pero como trato de mantener sana distancia, pues me cuido, y es muy importante que nos cuidemos porque depende mucho de nosotros, depende mucho de la conciencia que tomemos sobre la higiene, sobre lo que comemos, sobre la sana distancia, y hemos aprendido, que no se nos olvide”.

En Palacio Nacional, el mandatario exhortó a la población a cuidarse uno mismo sin necesidad de medidas coercitivas, pues recordó que, a diferencia de otros países, en México no se impusieron toques de queda.

“No esperar a que nos ordenen, nosotros optamos por convencer, no por imponer nada, no hubo toque de queda, no es obligatorio, es que cada quien se cuide y así lo ha venido haciendo la gente, porque pues todos somos mayores de edad y somos responsables”, aseguró.

De un vistazo

Libertad de expresión

En su comparecencia en la Cámara de Diputados, con motivo del II Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que la actual administración federal ha garantizado la libertad de expresión en todos los medios de comunicación.

“Uso de sus derechos”

“Este gobierno respeta de manera irrestricta la libertad de expresión, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en las manifestaciones y concentraciones de ciudadanos que hacen uso de sus derechos”, aseveró la ministra en retiro.