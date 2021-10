Tenso enfrentamiento verbal entre Jorge Triana y Fernández Noroña

Los legisladores Jorge Triana y Gerardo Fernández Noroña se encaran durante la comparecencia de Manuel Bartlett ante diputados



CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ante diputados, ayer martes, se registró un enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Jorge Triana Tena, del PAN.

Según la información que circula en redes sociales así como en diversos medios de comunicación, durante la intervención del diputado petista en tribuna, el legislador panista presentó un cartel que decía: "Manuel Bartlett, neoliberal desde 1982".

Así fui increpado y amenazado por el galano y pomposo #ChangoleonLegislativo.



Dijo:

"Chinga tu madre, si me vuelves a injuriar, te parto la madre"



Le cumplí su deseo, le dije #ChangoleonleonLegisltivo viéndolo a los ojos… sigo esperando su 'madriza' 😴



Pronto subo el audio. pic.twitter.com/fyJo5XdvRo — Jorge Triana (@JTrianaT) October 27, 2021

El diputado Triana Tena dijo que, al bajar de tribuna Fernández Noroña se acercó a él y lo increpó con una agresiva advertencia, "si me vuelves a injuriar te voy a romper la m...", el legislador Triana consideró que, sobre las "injurias", Fernández Noroña se refería a que el diputado Jorge Espadas del PAN lo llamó "Changoleón legislativo" en sesión previa.

Por la tensión creada entre ambos, el legislador panista lo miró a los ojos y lo llamó "changoleón legislativo", y añadió, "date por injuriado, te reto a que hagas lo que acabas de decir". Al parecer, el legislador del PT se dio la vuelta y se alejó de ahí, entonces Triana Tena le dijo “eres un cobarde porque no hiciste lo que dijiste que me ibas a hacer, y me volvió a mentar la madre, no pasó a más, pero ahí quedó la amenaza“, detalló.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a ambos intercambiado palabras, presuntamente insultos.

Más tarde, el diputado del PAN se burló del altercado compartiendo en su cuenta de Twitter una foto del personaje de “Changoleón” sosteniendo una credencial de la Cámara de Diputados con el nombre de Gerardo Fernández Noroña.

La semana pasada, se registró otro enfrentamiento en la Cámara de Diputados, durante la discusión del paquete fiscal que acabó en un zafarrancho en el que el diputado yucateco Elías Lixa terminó en el suelo.

Por supuesto, actos violentos en la Cámara de Diputados han ocurrido en diversas ocasiones, uno de los más recientes se registró en el 6 de noviembre de 2020, cuando diputados de la oposición y de Morena se enfrentaron a golpes en la tribuna del Palacio de San Lázaro durante la discusión en lo particular de la extinción de 109 fideicomisos públicos.

Otros enfrentamientos ocurrieron en 2017, en 2013 y en 2006 en la sesión de toma de posesión del presidente Felipe Calderón Hinojosa.