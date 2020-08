Tribunal de CDMX pagará 14.5 mdp al mes por renta de la ''Torre Vertia''

Opinan que es un gasto "inútil" y que se pudo destinar a la preparación, capacitación y sobre todo en agilizar el problema del rezago en la impartición de justicia que dejó el Covid-19.



También piden que el oficial mayor, Sergio Fontes, explique la "urgencia" de mover las sedes de juzgados que por años han operado sin problema alguno, "no va con los planes de austeridad. Es un gasto inútil, primero porque no son tiempos para erogar esa cantidad y, segundo, si ya se tenía se pudo invertir en cuestiones más urgentes y que agilicen la impartición de justicia", argumentó Luis Hinojos, abogado experto en el Sistema de Justicia Penal.



En este sentido, se dio a conocer que la empresa que se benefició con la renta de los 14.5 millones de pesos mensuales es una constructora a cargo del empresario Rolando Uziel Candiotti, sobre quien se asegura que existen quejas por incumplimiento en la entrega de complejos departamentales.



"En concordancia con esta nueva administración federal y de transparencia, se debe aclarar este asunto y despejar cualquier duda. Si todo es legal no habría porque no responder y detallar todo, de lo contrario deja muchas dudas", puntualizó el litigante en entrevista.- (Por David Fuentes).