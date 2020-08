CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, en su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a todos los funcionarios públicos de dependencias del gobierno federal a acatar su llamado de que en punto de las 12:00 horas se lleve al cabo un minuto de silencio como homenaje para los fallecidos por la pandemia del Covid-19 e inmediatamente después, brindar aplausos como reconocimiento al personal de salud que atiende esta emergencia sanitaria.

En la reunión con los representantes de los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo federal señaló que podría hacer un memorándum, pero aseguró que es más eficaz el llamado desde Palacio Nacional.

"Hacer extensivo el llamado a la convocatoria todos los servidores públicos del gobierno federal para que todos los días a las 12:00 horas se rinda homenaje a quienes han fallecido por la pandemia, enviar condolencias a las familias de las víctimas y hacer un reconocimiento a médicos, enfermeras, a quienes están luchando para salvar vidas", dijo el mandatario.

"También animar a los enfermos hospitalizados, por eso es un toque de silencio y al final del minuto de silencio un aplauso para animar a quienes están en los hospitales y cuidado a los enfermos", agregó López Obrador.

El mandatario señaló que este homenaje fue iniciado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hace cerca de tres meses y se está replicando desde hace cinco días.

"Sin embargo no ha sido aplicado por todo el gobierno y lo que queremos es que se lleve al cabo este homenaje en todas las oficinas públicas. Algunos no tenían la información y no está de más que se conozca esta instrucción para que se lleve a la práctica", señaló el mandatario.

El presidente López Obrador aseguró que esta convocatoria es voluntaria, pero manifestó que "no hay quien pueda negarse a ser solidario, fraterno". "Lo podría hacer por escrito, en un memorándum, pero es más eficaz hacer este llamamiento por video porque la mayoría de los servidores público están atentos a esta rueda de prensa", dijo.