Una ánfora para definir quién pregunta en la mañanera, propone AMLO

Debido a críticas por la discrecionalidad con que cede la palabra a los reporteros, el presidente López Obrador propuso utilizar un ánfora

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso utilizar una ánfora para decidir quién podrá hacerle preguntas durante las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre el criterio que utiliza para ceder la palabra a los comunicadores durante las conferencias matutinas, el mandatarios propuso, “pues si quieren pongan aquí una ánfora, si les parece mejor“.

Y agregó: “Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar, uno, por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en líos porque me levantan la mano y no sé a quién darle la palabra", argumentó.