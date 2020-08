Una foto alimenta sospechas

“No tengo vela en ese entierro”, dice senador morenista

MÉXICO.— El perredista Fernando Belaunzarán Méndez, colaborador editorial de Excélsior, compartió en su cuenta de Twitter una foto que circuló con celeridad en esa red social, pues aparece Pío López Obrador, hermano del Presidente, con David León, excoordinador nacional de Protección Civil.

También figuran el legislador Eduardo Ramírez, exsecretario de Gobierno de Chiapas y quien actualmente busca la presidencia de la mesa directiva del Senado.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre esta fotografía, el senador Ramírez se deslindó del hermano de Andrés Manuel López Obrador y de David León Romero.

“Yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era secretario de Gobierno y fue la fundación de Morena en el estado de Chiapas. Como secretario de Gobierno siempre me caractericé, y me sigo caracterizando, por tener diálogo y buena comunicación con todas las fuerzas políticas”, expresó.

El senador (de Morena, por cierto) descartó que el PVEM haya aportado dinero para apoyar al partido fundado por el hoy Presidente y que esto ocurriera en las elecciones de Chiapas.

Los cuestionamientos a Eduardo Ramírez aluden a los vídeos de 2015 que el portal LatinUS difundió el 20 de agosto pasado, en los cuales se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero de manos de David León. En el audio se escucha que esas aportaciones serían para fortalecer a Morena en Chiapas.— Excélsior y politico.mx