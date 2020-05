“Verificadores” de la riqueza

Más impuestos, según patrimonio, propone Morena

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), alertó que el partido Morena propone revisar y gravar el patrimonio de las personas.

En un tuit el líder de la Coparmex afirmó: “Morena propone un ‘nuevo Estado’, donde el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, que se grave la propiedad, la riqueza y el ingreso; y que la Cofece evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir”.

La reacción del dirigente vino luego que dicho partido emitió un documento titulado “El Bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional”, en donde en casi dos cuartillas y media Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, explica la propuesta.

En dicho documento Ramírez Cuéllar afirmó que “la magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar”.

La propuesta pide “medir la concentración de la riqueza”, aplicar una “progresividad fiscal”, es decir que paguen más los que más tienen y dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica.

Se deslinda

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se deslindó de la propuesta hecha por el líder nacional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, para darle al Inegi la capacidad de medir la concentración de la riqueza en el país.

“En el Senado no existe iniciativa sobre nuevas facultades del Inegi o del SAT, así que actuaremos con prudencia y responsabilidad. No abandonemos el diálogo, es la mejor vía”, señaló Monreal. “La pandemia traerá un nuevo orden mundial que todas y todos debemos diseñar y avalar”.— El Universal y Notimex

Reacciones

Tatiana Clouthier

“El Bienestar y uso final de recurso público son fundamentales. Mas no se deben dar + facultades a Inegi. Y - si se violenta el uso de datos personales y se atenta vs libertades al acceder ‘sin restriccion’ a cuentas y otros. Urge platicar y no en un comunicado. Saludos.”, tuiteó la diputada federal por Morena.

Marko Cortés

El líder nacional el PAN expuso que “Morena insiste en crear distractores, como utilizar al #INEGI para vigilar los bienes, propiedades e ingresos de los ciudadanos, mientras su falta de actuación frente a la crisis del #Covid19 afecta a miles de mexicanos”.