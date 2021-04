Voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea: Carlos Loret de Mola

La "embestida no es por Cassez; es por Pío, Felipa, Bartlett y vacunas“, asegura el periodista

Para esconder la realidad el Presidente hace un montaje cada mañana, dice Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, el periodista yucateco Carlos Loret de Mola señaló que la presentación de un vídeo sobre el montaje de la detención de Florence Cassez en 2005, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, era un ataque en su contra.

Ante la embestida del presidente, aquí mi respuesta: seguir haciendo periodismo, #AlCostoQueSea pic.twitter.com/teB1UO2V7q — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 7, 2021

A través de su cuenta en la red social Twitter, Loret de Mola publicó un vídeo en el que señala que la embestida en su contra no es por el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, sino por haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del Presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros.

"Y entonces, ¿Qué hizo hoy el Presidente?, montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años", dijo el periodista.

Vacuna no aplicada

Y agregó, "¿Por qué sucedió esto? Porque al Presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje, uno más de sus montajes".

En el vídeo, el periodista yucateco comentó lo que a su criterio se debió hacer ante la vacuna no aplicada, y agrega que, sin embargo, el presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su Gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados sino buscar, desesperadamente, a quien culpar; hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo, en este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el Presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa: adularlo y aplaudirle".

El montaje de García Luna

Loret de Mola aseguró que él no tiene nada que ocultar y sobre el Montaje de García Luna admitió su error y que la propia Televisa reveló la existencia del montaje.

El periodista cuestiona sobre los señalamientos hechos en su contra durante la conferencia de esta mañana: "¿Montajes? ¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar enfermos de covid y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas que ya venían? ¿El que miente con las cifras de muertos por la pandemia? ¿El que dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas ahogándose?, ¿Me acusa de montaje el que ha mentido, y este es un dato duro, ha mentido 45 mil veces en dos años y cachito de conferencias mañaneras?"

Un montaje cada mañana

El vídeo de Loret de Mola concluye reiterando la aceptación de su error y de las varias veces que ha pedido disculpas públicas por ellos y que incluso, "he enfrentado consecuencias legales", y entonces cuestiona: "¿Y él (presidente López Obrador)?, no. Él para esconder la realidad hace un montaje cada mañana. Yo, yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea. Muchas gracias".

En la conferencia de este día, el presidente López Obrador presentó un vídeo de 2005, del programa que conducía Loret de Mola en ese entonces, en el que se transmitió el “montaje” de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro.

"Noticias fabricadas"

Por su parte, el también yucateco Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por instrucciones del presidente López Obrador, explicó en qué consisten “los montajes” o “noticias fabricadas” en medios de comunicación.

“Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela“, dijo Villamil Rodríguez y acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, de crear montajes como el de Florence Cassez.

En su participación en la mañanera, Jenaro Villamil denunció el montaje del supuesto rescate de la niña Frida Sofía, en el que participaron los medios tras el sismo de 2017. Dijo también que Carlos Loret de Mola y Denise Maerker “le echaron la culpa a la Secretaría de Marina“, además que no pidieron perdón.

Montajes de Loret de Mola

El Presidente puntualizó que Televisa permitió transmitir “los montajes de Carlos Loret de Mola” en el caso de Florence Cassez.

Refirió que si Azucena Pimental, exproductora del noticiario y actual empleada de Comunicación Social de Presidencia, tiene algo que ver con el caso de Cassez-Vallarta, “no puede trabajar con nosotros".