Cempasúchil, flor de gran valor por el Día de Muertos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Es gracias a los mexicanos, que pese a la pandemia causada por el Covid-19, no se ha dejado morir una tradición, y con ello, no se ha permitido que la flor de cempasúchil se marchite en las celebraciones del Día de Muertos, así lo reconoce Sara Rodríguez Aguilar, productora de estas flores en San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac.

En entrevista señala que este año preparó 100 mil piezas de esta flor, que, de acuerdo con sus palabras, son de gran valor sentimental.

Por esto se siente agradecida con los mexicanos por no permitir que se pierda la tradición de Día de Muertos y no dejar de comprar la flor de cempasúchil.

“El año pasado también sembré cempasúchil, la verdad es que al principio sentía que no se iba a vender por la pandemia, porque no había panteones abiertos, pero al final me hizo falta y ahorita, ya con los acuerdos que tengo para vender mi plantación, siento que también me va a hacer falta”, expresa.

Esperanza

Sara comenta que por la pandemia de Covid-19, todos los productores decían que iba a ser baja la venta, pero “yo siempre tuve la esperanza de que, aunque no hubiera panteones, la gente iba a poner un altar en sus casas y las flores son indispensables. Todos tenemos algún ser querido al que recordar y qué mejor que con una tradición tan bonita como la del altar de Día de Muertos”.

La productora destaca que los mexicanos cuentan con una cultura extensa y muy bonita, y que la flor de cempasúchil tiene un valor sentimental muy grande en esta época del año, por lo que también recomendó comprarlas en maceta, además de que así son más baratas.

“No es porque yo la produzca, pero sí recomiendo que compren en maceta la flor porque les dura más y tienen la posibilidad, incluso de tener cempasúchil todo el año, porque las plantas que aquí se producen tienen esa cualidad; sólo necesitan podarse, agua y un poco de sol. Ahorita el precio que estoy dando es de 35 pesos y es el mismo que se acordó con los supermercados para la venta posterior”, destaca.