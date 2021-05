CHIAPAS.- El candidato de la alianza Va por México a la alcaldía de Tapachula, César Amín González Orantes, en gira proselitista declaró que cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México por 90 años, "robaba… pero daba".

En un vídeo que circula en redes sociales, el exdiputado federal aseguró que en el poder "el PRI robaba, mal hecho, pero daba".

Esta declaración molestó a la ciudadanía de Tapachula con el candidato de la alianza PAN, PRD y PRI, al decir: "Qué cinismo". Otro más expuso: "Es más que la verdad. Ni que los integrantes de los demás partidos políticos orinaran agua bendita, de que se espantan. Robar está muy mal y vivir del erario público está aún más mal".

González Orantes se disputa la alcaldía con Rosa Urbina, alcaldesa que busca la reelección por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su recorrido por la zona rural y urbana, el candidato aseguró, sin mencionarlo por su nombre, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con las promesas de campaña.

"Prometieron que iban a bajar la luz, el gas, la gasolina, el seguro popular y no han cumplido nada. Nos decían que estábamos peor cuando estábamos mejor", ha dicho.

Y aseguró que: "Vamos a recuperar Tapachula porque soy un huacalero (jicara) de corazón. A mi Tapachula le debo mucho, denme un voto de confianza y ténganme confianza, que vamos a sacar adelante a la ciudad con mayor seguridad, porque si no hay seguridad, no hay educación, no hay empleo, no hay salud no hay nada".