CFE descarta condonar pago de energía durante contingencia sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de CFE, Manuel Bartlett Díaz aseguró que está descartado condonar el pago del servicio eléctrico para todos los usuarios en medio de la pandemia del coronavirus y la crisis económica por la caída de los precios del petróleo.

"CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la Comisión puede dejar de cobrar, o alguna empresa que dice yo te pago la electricidad dentro de tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios, comprar combustible permanentemente para generar electricidad y no puede hacer condonaciones", dijo.