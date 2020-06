¿CFE incrementará tarifas si se reporta más consumo en cuarentena?

MÉXICO. - La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no aplicará la tarifa de alto consumo en los hogares que ya tenían una tarifa de bajo consumo y que, debido al confinamiento, incrementaron el uso de la electricidad.

Ante las preocupaciones de muchos mexicanos, cuyas actividades diarias los han llevado a consumir más electricidad, la CFE aclaró sus tarifas.

La CFE y @Hacienda_Mexico acordaron que, durante la emergencia sanitaria, los usuarios con tarifa doméstica de bajo consumo no subirán a tarifa de alto consumo, aquella que no cuenta con apoyo gubernamental. https://t.co/YkxmVsNmUD pic.twitter.com/PKwYZ7Yd0h — CFEmx (@CFEmx) June 8, 2020

En un comunicado, la CFE detalló que esto se deriva de un acuerdo firmado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de no incrementar la tarifa doméstica de bajo consumo a la de alto; esta segunda es aquella que no cuenta con apoyo gubernamental y la medida tendrá vigencia por el periodo que dure la emergencia en México.

¿Qué significa tener tarifa de bajo consumo?

Aunque se registre un alza en el consumo de energía, no se pasará del cobro de tarifa baja a alta. Sin embargo, si su consumo aumenta, pagarán el precio de los excedentes bajo un mismo esquema tarifario sin volverse usuarios de alto consumo. El acuerdo estará vigente hasta nuevo aviso

