CFE se desvincula de la subida de las tarifas Domésticas de Alto Consumo

Las tarifas eléctricas DAC se incrementan hasta un 20% y CFE niega su implicación



CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Un golpe muy duro para nuestros bolsillos. La Comisión Federal de Electricidad, o CFE, indicó que estas tarifas eléctricas Domésticas de Alto Consumo no fueron determinadas por ellos.

Para la Ciudad de México y el Estado de México, se registró este aumento en las tarifas en comparación con los 12 meses anteriores. La tarifa DAC, es aplicada en los hogares que tienen un consumo promedio que rebasa los 250 kilowatt-hora (kWh) mensuales por año. La misma se compone de dos cargos: Uno de ellos es fijo, el correspondiente a este mes que fue de 120.9 pesos y representó una suba anual de 6.9 por ciento. El kW-h de este mes fue establecido en 5.50 pesos, mostrando una suba anual de 21.0 por ciento. Antes de que quieras desquitarte en tus redes sociales tenemos que resaltar que el aumento va de la mano con el ajuste inflacionario, derivado del precio de los combustibles que son utilizados por la CFE para generar la electricidad. No es que justifiquemos una suba tan alta, pero es un poco entendible.

Como comentamos unas líneas atrás, la Comisión Federal de Electricidad se lavó las manos e indicó que no tiene capacidad de establecer tarifas eléctricas. A través de un comunicado, la dependencia aclaró a todos que de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, las tarifas no las determinan en la CFE. Todos los dedos apuntaban hacia ellos, pero quienes fijan las tarifas de energía eléctrica, tanto para los clientes domésticos como para los agrícolas, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta autoridad también es la responsable de otorgar los subsidios cuando el caso corresponda.



Con semejante incremente seguramente te debes estar preguntando cómo puedes ahorrar energía para no pagar tanto. Antes de presentarte algunas alternativas para ahorrar electricidad en la tarifa energética de tu hogar, ten en cuenta de consultar el recibo de CFE para conocer tu nivel de gasto actual.

Hace unos pocos días, la CFE dio a conocer información sobre el sello de eficiencia energética. Por si no lo sabías, los sellos de eficiencia energética son sellos que vienen adheridos en las etiquetas a los electrodomésticos que son de mayor uso en los hogares. De esta forma, cuando veas un producto etiquetado, tendrás mayor información sobre su rendimiento y podrás reducir el consumo de energía en el hogar. Ahorrando energía cuidarás del planeta y por sobre todo ahorrás dinero.



Intenta que en tu hogar solo tengas electrodomésticos con estos sellos, así ahorrarás muchos recursos. La posesión de estos sellos puede ser un gran criterio antes de decidirte a comprar algo nuevo. Siempre debes consultar tu recibo de luz, para hacerlo puedes registrarte en el portal de CFE. Estar registrado te habilitará además a realizar otros trámites vía online como: abonar la factura, reportar fallas que notes en el medidor o cualquier otra cosa que necesites.

(I.S.)