CFE deja sin luz a medio millón de mexicanos que no pudieron pagar

MÉXICO.- Medio millón de mexicanos se quedaron sin electricidad en plena contingencia sanitaria por el Covid-19, con las consecuentes implicaciones por el largo periodo de aislamiento social.

Durante la fase 3 de la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenó el corte del servicio porque 543 mil 128 usuarios no pudieron pagar su factura entre abril y el 12 de mayo.

De ese total, 91 mil 381 servicios, entre hogares, comercios, prestadores de servicios, industrias se quedaron sin el suministro de energía eléctrica en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluida Ciudad de México y Estado de México, considerado el centro de la pandemia.

Los estados más afectados por los cortes de la CFE

Información de la empresa eléctrica estatal entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia revela que clientes de Jalisco, Michoacán, Puebla y Guerrero, entre otros, fueron de los más afectados por los cortes del servicio eléctrico en esos 42 días, problema que se pudo agravar al cierre de este mes por la continuidad del aislamiento social que concluye el 1 de junio.

Barlett no condonará facturas

El director de CFE, Manuel Bartlett, había advertido que no aplazaría ni condonaría las facturas de los hogares mexicanos porque también hay gastos que cubrir, como el pago de 90 mil trabajadores y la compra de combustible para que la red eléctrica siga suministrando el servicio. Sin embargo, un número importante de clientes con contrato sufrieron la baja del switch porque no tuvieron dinero para pagar el servicio.

En abril, CFE ordenó el corte de 416 mil 505 servicios. No hubo una sola entidad federativa que no haya reportado ese tipo de incidente.

El Estado de México encabezó la lista, con 38 mil 694 cortes, seguido por la Ciudad de México con 33 mil 358. El número más bajo de servicios que fueron suspendidos involucró a 2 mil 521 clientes que se quedaron sin luz en Aguascalientes.

Entre el 1 y el 12 de mayo, 126 mil 623 usuarios se habían quedado sin electricidad a lo largo y ancho del territorio nacional. De estos, el mayor número se observó en Jalisco, con 11 mil 892, seguido por el Estado de México, con 9 mil 706, y la CDMX 9 mil 623 usuarios.

Suman dos millones

En lo que va del año, CFE ha ordenado el corte del servicio para 2 millones 88 mil 409 usuarios por falta de pago. Sin embargo, la empresa mantiene el compromiso asumido mediante el acuerdo Adiós a tu deuda en Tabasco, que involucra a 59 mil 705 usuarios, muestra el oficio de CFE Ref. UT/SAIP/1219/20 con fecha del 12 de mayo.

También mantiene inalterable el servicio gratuito a los 90 mil trabajadores de la empresa. Antes de iniciar las fases críticas de la pandemia, gobernados de Baja California, Jalisco y Quintana Roo mostraron preocupación por la decisión de "no aplazar ni condonar las facturas de los hogares durante la contingencia sanitaria".