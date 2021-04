"Chambear no me place", responde hombre a oferta de trabajo

COAHUILA.- Un vídeo que se viralizó en redes sociales muestra el momento en el que un hombre que se encontraba pidiendo limosna recibió una oferta de trabajo y la rechazó.

El sujeto argumentó que “Chambear no me place”, por lo que las imágenes se convirtieron rápidamente en virales.

De acuerdo con medios nacionales, el incidente ocurrió en Sabinas, Coahuila, y se puede ver cómo uno de los conductores le ofrece trabajo, pues el sujeto le dijo antes que no había comido.

“Lo que pasa que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, señaló el hombre.