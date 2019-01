Chiapas prepara apoyos para nueva caravana migrante

CHIAPAS (Notimex).—Al encabezar la Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades federales y estatales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de implementar medidas humanitarias y brindar acompañamiento a la caravana migrante proveniente de Centroamérica, que arribará a territorio nacional en los próximos días.

En un comunicado, el mandatario estatal señaló que en Chiapas se atiende la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de colaborar de manera interinstitucional para que la llegada de la población migrante sea de manera ordenada, en un marco de respeto y seguridad.

“Nos estamos preparando todos para que no haga falta nada, porque debemos tratar a los migrantes como debe de ser: con ayuda humanitaria y respetando sus derechos humanos. Ellos no salen a pasear ni salen por gusto de su país, emigran porque no tienen oportunidades ni trabajo, y en esas causas somos solidarios las y los chiapanecos”, subrayó.