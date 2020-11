Chontales salen adelante gracias a los cocodrilos

El Ejército, Marina y la Guardia Nacional intensificaron el apoyo a la población afectada en municipios de Tabasco y Chiapas, por las torrenciales lluvias derivadas de los frentes fríos 9 y 11, que han dejado al momento 22 muertos y más de 81 mil damnificados.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó más de 2,500 militares en varias localidades de Tabasco, afectadas por las inundaciones, en el marco de la aplicación del Plan DNIII-E, en su fase de auxilio a la población por la inundaciones de los últimos días.

Por su parte, la Guardia Nacional mantiene el despliegue de sus elementos distribuido en colonias de municipios como Centro (Villahermosa), Nacajuca, Jalapa, Teapa, Cárdenas y Macuspana.

Igual establecieron brigadas para la liberación de caminos cubiertos por lodo y ramas, además de que se colocaron muros de contención con sacos de arena, para desviar la corriente de agua y proteger a otras viviendas, en caso de que los ríos rebasen sus límites en esos puntos. Lo anterior, en coordinación con las autoridades de Protección Civil, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Tabasco.

Lluvias no paran

Las lluvias históricas que se han registrado en Tabasco las últimas semanas no paran, ni lo harán en los próximos días debido a los remanentes de la depresión tropical “Eta”. Miles de personas ya perdieron sus muebles, viviendas y animales de granja y, por si fuera poco, ahora tienen otra preocupación con los cocodrilos que andan por las calles.

El estado de Tabasco rompió récord de lluvias el pasado 30 de octubre cuando las precipitaciones alcanzaron los 450 milímetros en 24 horas, de acuerdo con datos proporcionados por el físico Gerardo Alarcón Ferreira, meteorólogo de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El último registro de esa magnitud data de 1980, cuando en el mismo mes las precipitaciones fueron por 380 milímetros.

Entre las regiones más afectadas está Tapijulapa, en Tacotalpa: el único Pueblo Mágico de Tabasco está bajo el agua. La comunidad amaneció completamente inundado hasta con tres metros de profundidad, tras el desbordamiento de los ríos Oxolotán y Amatán.

Ante la escasez de productos de la canasta básica que ha traído consigo la inundación, los chontales se las han ingeniado para alimentarse con los animales de la región, cazando cocodrilos.

Aunque pareciera extraño, pobladores aprovechan para cazar los cocodrilos que salen con la inundación, merodean por los patios de las viviendas anegadas, caminos vecinales y potreros.

Los pobladores se enfrentan con los poderosos depredadores sin importar arriesgar sus vidas, todo por llevar el sustento a sus mesas.

Los enormes reptiles son maniatados con lías gruesas por sus cazadores, quienes, aseguran, les alcanzará para comer durante tres días y además comercializaran la piel del animal.

Rutilo “N”, quien logró capturar un cocodrilo de aproximadamente 2 metros y medio, lo amarró a su motocicleta para dirigirse a Oxiaca acompañado de su pequeña hija.

“Si no nos morimos ahogados tampoco vamos a morir de hambre; no tenemos una despensa, pero eso no nos impide que busquemos el alimento que la misma naturaleza nos manda”, dijo el hombre al portal local Presencia.— El Universal e Infobae

Cifra mortal se eleva

A 22 aumentó la cifra de muertos en Chiapas a causa de las lluvias ocasionadas por el frente frío número 11 y del ciclón “Eta”, después de que este sábado fueron encontrados en un tramo carretero de los municipios de Rayón y Pantepec los cuerpos de dos lugareños que fueron arrastrados por un alud de lodo, piedras y árboles, al derrumbarse un cerro, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Arrastrados 600 metros

Los cuerpos de Roberto Carlos, de 24 años de edad, y de Fermín Hernández, de 20 años, fueron localizados aproximadamente a las 13 horas a orillas de un arroyo del poblado Nueva Esperanza, en Rayón, al norte del estado.