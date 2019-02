Choque por recursos para estancias

Niegan presunta corrupción: piden que se compruebe

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— María de los Ángeles Hernández González, representante de dueños y maestras de las 9,500 estancias infantiles de los 32 estados del país y de los 50,000 padres de familia que utilizan estos centros para el cuidado de sus menores, refutó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes aseguraron que el recorte del 50% para este programa federal se debió a corrupción y el desvío de recursos.

En conferencia y con el respaldo de los diputados del PAN y PRI, María de los Ángeles Hernández González rechazó que haya corrupción en las estancias infantiles y exigió pruebas de estos dichos.

“No puede haber corrupción en las estancias puesto que nosotros solamente entregamos listas de los niños que llegan todos los días a la escuela-estancia, quienes tienen la corrupción son los de arriba, y si la conocen, que la expongan, que no solamente se dediquen a decir: hay tantas estancias y por mitad están hablando. Aquí estamos y nos pueden contar y nos pueden ir a revisar”, respondió ante medios.

Sobre su situación laboral, declaró que están trabajando desde el 1 de enero porque el presidente López Obrador dijo que las estancias no iban a desaparecer y abrieron las puertas, y hasta este día no les han pagado.

“No tenemos Seguro Social, no tenemos un pago y nuestras asistentes no saben si van a cobrar o no van a cobrar el mes de febrero, porque hasta hoy no se nos ha pagado. Y esa es nuestra situación laboral, ya necesitamos pagar y no es posible”, declaró la dirigente.

María de los Ángeles Hernández González, de la estancia Mundo de Juguete en Morelos, rechazó que se les pudiera entregar el recurso de manera directa, como lo propuso López Obrador, porque no es por ocurrencias porque el dinero no les va a llegar.

También explicó que hay dos supervisiones, una del DIF y otra de la extinta Sedesol, y son seis supervisiones al año, y las cosas se están haciendo bien.

En tanto, la diputada Laura Barrera, del PRI, dijo que los niños no son el futuro, son el presente.

“Más que nunca y sin partidos, los 47 diputados del PRI haremos todo lo necesario para que no exista un paso atrás en favor de la niñez mexicana”, aseveró.

La diputada del PAN, Annia Gómez, también criticó la propuesta de entregarles los recursos directos. “Evidentemente, él dice eso porque no conoce cómo funciona las estancias infantiles y es una respuesta ocurrente, como muchas que ha hecho el Presidente. Yo le quiero decir a él y a todos los que han estado alegando corrupción, si todas las mujeres que están aquí tuvieran que ver con actos de corrupción, ustedes creen que estarían dando la cara, ¡yo creo que no!”.

Inconformidad

Ante las protestas por la reducción de presupuesto para las estancias infantiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó ayer que las inconformidades son con “los de arriba” y que su gobierno busca evitar la intermediación onerosa y fraudulenta en el cuidado de los infantes.

“Ahora hay inconformidad con las estancias, pero es arriba. Por ejemplo, los niños de las estancias van a tener apoyo, lo que no queremos es la intermediación onerosa, costosa y fraudulenta”, expresó el mandatario durante su conferencia matutina.

Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no dará recursos a grupos civiles y se evitará intermediarios.

Intermediarios

Según “Animal Político”, el Presidente afirmó que “no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones” para evitar que haya intermediarios que manejen los recursos públicos.

Recursos a la mitad

El Presupuesto de Egresos de 2019 destinó 2,041 millones de pesos para estancias infantiles. En 2018 se erogaron los 4,070 millones.

Fundación

López Obrador señaló que Josefina Vázquez Mota recibió dinero del gobierno para su fundación en apoyo a migrantes.