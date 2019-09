“Chuleada” al balcón de Palacio Nacional para que AMLO dé el Grito

Desde el salón de recepciones del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una invitación a los ciudadanos a acudir a la conmemoración del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.

Mientras un trabajador de Palacio Nacional arregla el balcón principal, desde donde se realizará la ceremonia, López Obrador promocionó el atractivo cultural que se realizará en la plancha del Zócalo desde las cuatro de la tarde, así como las advertencias de seguridad, como no traer armas o láseres.

“Al Balcón principal le están dando una chuleada, voy a dar el Grito para conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia y recordar con cariño a las madres y padres de la patria. Les invito a esta fiesta, vengan con toda su familia celebrando aquí en el Zócalo con aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, elotes, tamales todo eso va a haber en el Zócalo”, detalló.

Pidió también ayuda para que no haya alcohol, ni drogas o armas en la celebración para que se pueda conmemorar en paz. “Que no se traigan armas, eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, es la época de la no violencia, es una fiesta del pueblo”, sostuvo.

Detalló que después del Grito habrá fuegos pirotécnicos, actuará Eugenia León y cantara La Paloma, además de la Banda Limón. “La cuarta transformación significa alegría”, expresó.