Cierran 150,000 “tienditas”

Señalan dificultad en el pago de luz y las bajas ventas

CIUDAD DE MÉXICO.— La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó ayer que cerca de 150,000 puntos de venta en el país o “tienditas” han tenido que cerrar en los último seis meses principalmente por la presión del pago de luz y la renta, así como la baja en el consumo en medio de la crisis financiera generada por el nuevo coronavirus.

El 92% de los encuestados, de más de 1 millón de agremiados, afirma que el pago de la energía eléctrica es lo que desequilibra el punto de venta, ya que en muchos comercios tienen hasta tres refrigeradores en uso para conservar sus productos, mientras que el 91% de los comerciantes ha presentado una baja en sus ventas.

“El servicio de energía es el pago más elevado, ha habido muchos casos de gente que ha recibido facturas muy caras y eso los ha obligado a cerrar su negocio porque no pueden pagar la luz, por lo que en conjunto podrían contribuir a más cierres. No les da el negocio para el pago de la luz”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, en videoconferencia.

En su intervención advirtió que pueden ser muchos más los negocios los que han cerrado y dijo que esta caída viene desde el año pasado con una desaceleración en el consumo que se agravó con la epidemia del Covid-19.

En la encuesta se menciona que al menos 9 de cada 10 negocios cerraron por el costo de la luz y la gasolina, además de la baja del consumo derivado del desempleo y los plazos reducidos para pago a proveedores.

“Hemos estado empujando para que los proveedores tengan mayor sensibilidad y entiendan que por las bajas ventas tendrán que adecuar el manejo de la cuenta con los pequeños comerciantes para dar más margen para hacer los pagos de lo que se surte, porque las ventas van despacio”, se lee en el estudio.

Consumo a la baja

Más del 60% de los encuestados afirmó que han tenido menos consumidores que el año pasado e, incluso, desde 2019 comenzó la desaceleración por un encarecimiento de la canasta básica.

El consumo se ha caído de una manera importante, por encima de 25%, ya que la gente dejó de consumir por la pérdida de empleo y pagos parciales de sus salarios.

En los últimos seis meses se han perdido de 300,000 a 500,000 empleos dentro de los pequeños negocios debido a los cierres.

“Hay un segmento importante de jóvenes millennials que no encontraron empleos y le apostaron en grupitos a distintos tipos de negocios, tratando de hacer esfuerzos para poner un cafecito o negocio alternativo que hoy día se vieron obligados a cerrar. Otros son comercios locales como pollerías, carnicerías, verdulerías que pagan rentan”, señaló Rivera.

Además, el 61% de los pequeños comercios no se ha beneficiado de algún programa social, por lo que no han recibido el apoyo de los 25,000 pesos que ofreció el gobierno federal a estos negocios.

“No son suficientes porque pensamos que para mayo iba a estar resuelto el tema del virus, pero estamos en julio y este asunto no amarra porque no hemos podido controlar el virus. Este ha hecho que la propuesta de apoyo quede muy por debajo de la problemática que enfrentan la mayoría de los comercios y en segundo lugar, este crédito fue por prelección para los que están en los padrones del IMSS o Issste y no todos tienen Seguro Social, lo tienen medianos comercios”, explicó el representante de los pequeños comerciantes en México.—Forbes

“Se necesita un crédito más soberano, lo que se necesitan son líneas de crédito, tener un fondo crediticio que permita seguir apalancando constantemente el negocio. La situación se ha prolongado más delo que se pensó”, señaló.

Lo que se perdió con estos puntos de venta es el empuje del sector con los millennials y mujeres emprendedoras, que son los dos grupos que representan estos negocios.

La Anpec tiene más de 10 años operando en México con el objetivo de representar los intereses y las aspiraciones del canal del pequeño comercio conformado por 1.2 millones de “tienditas” y pequeños negocios en el país, los cuales generan poco más de 2 millones de empleos.

RefrescosPrecios

La Ampece señaló que durante la pandemia, el precio de los refrescos subió hasta 64%.

Aumentos

En medio de la pandemia, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) registró un alza de los precios de la canasta básica y de otros productos como los refrescos, que a pesar del aumento de 64% fue de los de mayor consumo.

Encuesta

De acuerdo con la encuesta “Impacto Covid-19, pequeño comercio” que realizó la Anpec, se concluyó que en medio de la pandemia los productos de mayor consumo son: huevo, refrescos, leche, botana, así como verduras y legumbres. Otros productos como el cigarro mantienen su nivel.