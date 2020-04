Cifra insuficiente

Analistas prevén difícil panorama de recuperación

CIUDAD DE MÉXICO.— El recorte de 9.7 millones de barriles diarios acordados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podría resultar insuficiente frente a la baja en la demanda mundial de crudo, motivo por el cual la organización tendría que realizar nuevos ajustes en junio. Para México, estos nuevos ajustes podrían representar un nuevo enfrentamiento o incluso su salida del grupo.

“Soy de la idea de que el recorte no fue suficiente, y en el mercado te das cuenta con el crudo WTI. Lo más probable es que tengan que volver a negociar un recorte más profundo. Si esto ocurre, México difícilmente volvería a disponer del mismo as bajo la manga. El país salió a jugar como si hubiera certeza de que 10 millones de barriles eran suficiente, ahora podría haber otro partido”, explicó Adrián Calcaneo, director de Midstream y Líquidos para IHS Markit.

En un escenario de nuevos recortes, el especialista considera que los 300,000 barriles que México evitó recortar no tendrían consecuencia, pues la OPEP solicitaría nuevamente un recorte porcentual con base en 1.75 millones de barriles diarios. Aún no existen cifras que garanticen que los recortes acordados no serán suficientes para contrarrestar la caída en la demanda, principalmente por la dificultad para darle seguimiento a través de la curva de desarrollo de la pandemia de Covid-19, pues esta sigue cayendo día con día.

Sin embargo, Calcaneo opina que, para ser exitoso, el primer recorte debió ser superior a 15 millones de barriles diarios. Esto representaría cerca del 35% de la producción mundial.

Rosanety Barrios, analista energética, resaltó que el acuerdo de la OPEP es una victoria política en sí mismo, pero advirtió que existen condiciones preexistentes que se unen a la pandemia para pintar un panorama complicado para una posible recuperación.

“Hay cifras que manejan un exceso de oferta de crudo en el mercado sobre los 16 millones de barriles, entonces si cortas 9.7 millones claro que no alcanza, pero políticamente es una buena señal llegar a un acuerdo que impide seguir elevando la producción”, señaló.

Los recortes recién acordados comprenden la producción de mayo y junio, por lo que la reunión pactada para el segundo mes plantearía nuevas metas de acuerdo con el éxito o fracaso que la OPEP perciba en los efectos de recuperación en el mercado petrolero.

Sobre el futuro de México, Rosanety Barrios explicó que la postura del gobierno durante las negociaciones confirmó que la administración no está dispuesta a modificar su política energética, lo que tendrá consecuencias en las finanzas públicas debido al costo de producción de cada barril de crudo.

“Este gobierno dejó claro que no quiere dar ninguna señal de bajar la inversión a Pemex para que produzca. Esto ya se había advertido antes de los problemas petroleros y se percibía como un error. El acuerdo sirvió para ratificar eso a nivel mundial”, expresó.— El CEO

Precio

La mezcla mexicana de petróleo ganó 3.61 % tras un acuerdo de la OPEP+.

Mezcla mexicana

La mezcla mexicana registró una ganancia de 3.61 % o 0.62 centavos de dólar por cada barril respecto a la semana anterior al ubicarse en 17.16 dólares, tras el acuerdo de la OPEP+, informó la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

