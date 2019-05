Cinco frases clave de la carta de López Obrador a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump dio un ultimátum sobre imponer aranceles del 5% a productos mexicanos, el mandatario Andrés Manuel López Obrador extendió una carta en la cual se da por enterado de la postura.

De acuerdo con Trump, a partir del 10 de junio impondría 5% de arancel a todos los productos importados de México a menos que el gobierno de este país frene el flujo migratorio.

El porcentaje aumentará cada mes hasta llegar a 25% en octubre si México no detiene a los migrantes que cruzan su territorio con destino a Estados Unidos, aseguró en un comunicado.

Piden alto a la coerción

A continuación, algunas de las frases más destacadas de la carta que envió el presidente mexicano.

1) “De antemano, le expreso que no quiero la confrontación“, López Obrador enfatizó que se debe recurrir al diálogo para llegar a una solución con prudencia y responsabilidad.

2) “Presidente Trump: los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas”, sostuvo.

3) “El lema ‘Estados Unidos primero’ es una falacia“, se dirigió a Trump aclarando que siempre prevalecerán la justicia y la fraternidad universales.

4.-“Recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios“, afirmó López Obrador.

5) “No creo en la Ley del Talión, en el diente por diente ni en el ojo por ojo porque, si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos y tuertos”, señaló el Presidente en referencia a lo dicho por Jesús Seade, vicecanciller para América del Norte y negociador comercial mexicano.

El jefe del Ejecutivo le propuso a Trump instruir a sus funcionarios que atiendan a representantes del gobierno mexicano, con el objetivo de buscar alternativas de fondo al problema migratorio.