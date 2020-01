Cinco opciones de AMLO para deshacerse del avión presidencial

Seis millones de “cachitos”, a 500 pesos cada uno

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y AP).— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer una serie de ideas para vender el avión presidencial, del cual afirmó que es demasiado lujoso para un país donde la mitad de la gente vive en la pobreza.

En su conferencia mañanera, manifestó que está sopesando rifar el avión con la venta de 6 millones de boletos por un equivalente a 25 dólares cada uno, es decir a 500 pesos el “cachito”.

El mandatario ofreció un año de operación gratis para la aeronave en caso de que el ganador del sorteo no tenga el dinero para hacerlo.

López Obrador presentó otras cuatro ideas para vender el Boeing 787 Dreamliner, luego que el avión de 130 millones de dólares no pudo hallar comprador tras permanecer estacionado un año en Victorville, California, donde acumuló 1.5 millones de dólares en costos de mantenimiento. Así lo dijo López Obrador:

Ya estamos viendo opciones para vender lo más pronto posible y terminar la lamentable historia del avión presidencial. Ayer dediqué casi todo el día a eso y hay como cinco opciones, y las voy a dar a conocer ahora, si les parece.

Primera opción. Como se dijo el día que se presentó el informe, es que haya un comprador, un solo comprador, lo que se inició desde hace un año, con el acompañamiento de la ONU. El avalúo de la ONU es de 130 millones de dólares del avión. Como estuvimos aquí, había dos compradores, pero no se animaban, dos compradores en el extranjero en Estados Unidos no se animaban. Posiblemente porque supieron que ya regresa el avión, hubo al día siguiente un ofrecimiento, ya de los dos que originalmente estaban interesados y uno de ellos ofrece 125 millones de dólares.

Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU, tiene que ser con el avalúo de la ONU, pero ya hubo esa propuesta. Esta es una opción.

Segunda opción. Ya formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos que estamos nosotros solicitando que se lleve a cabo un intercambio, que se entrega el avión a cambio de que nos den el equivalente de dinero en equipos médicos: ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, todo lo que necesitamos en hospitales. Lo mínimo sería los 130 millones de dólares para los hospitales públicos.

Tercera opción. Es la venta a empresas en 12 partes, empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya dos ofrecimientos; o sea, corresponde como a 11 millones de dólares por empresa, como una sociedad. Ya se tiene a dos. No es fácil esto porque si el presidente no lo va a usar, ¿pues qué empresa usa un avión así? La verdad que fue un exceso esto, esto no debió hacerse, no debieron comprar este avión, ya ni los más ricos extravagantes tienen estos aviones. Me estaban informando que los que tienen más recursos compran lugares de lujo en aviones comerciales, rentan… Ahora sí que ni Obama, con todo respeto al expresidente, pero tampoco las empresas. Si se consiguieran las dos empresas, tenemos que aplicar la misma política: que el dinero se utilice para mejorar la atención en los hospitales, que está también para equipo médico. Y ellos no lo harían para presumir, para actuar como fantoches de que andan en un avión así, porque les daría pena, estoy seguro de eso. Hablo de los empresarios de México y también del mundo, pero hablo por los empresarios de México que conozco, que cuando le plantee a alguno, me dijo: ‘Sí, pero, oye, cómo me voy yo a subir’. Pues para los ejecutivos como premio por su desempeño y que ayuden a que se repare el daño, que nos ayuden a reparar el daño. Entonces, hay esa tercera opción.

Cuarta opción. Que se rente por hora, o sea, que los administre la Fuerza Aérea, y hay un precio por hora. Hay un avión así en el mundo, un solo avión que se renta así, creo que en 70 mil dólares la hora, está allá por Asia. Aquí se buscaría que no fuese tanto la renta, pero que sí se rentara a quienes quisieran usarlo para cualquier actividad. Un avión de estos puede tener un desempeño, tiene capacidad para 800 horas al año, cuidándolo, es decir, con el mantenimiento que necesita. La operación, si lo tiene la Fuerza Aérea, para volarlo resulta a 15 mil dólares la hora la operación, 15 dólares la hora. Eso es el costo, pero ahí habría que agregar el pago que se tiene que ir haciendo por el deterioro del avión o tener el avión. Eso los economistas, los técnicos, los financieros, tendrían que decir cuánto por hora. Ese es… ¿qué punto llevamos? cuatro.

Quinta opción. Una rifa: Serían seis millones de números, de cachitos, para que se entienda, 500 pesos, son tres mil millones; el avión, si son 130 millones de dólares estamos hablando de dos mil 500, pero se le daría al que ganara el avión ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Nos tendrían que ayudar a venderlo. Empresarios, si quieren, por ejemplo, comprar para sus trabajadores, y la gente que quiera.

Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, sería muy lamentable que lo malbaratara. Como norma le tendríamos que poner que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalúo, por él mismo pues, pero es que estamos hablando de un avión; si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre. Ciertas cosas que tendrían que resolverse. Son las opciones que tenemos, las opciones. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos, nos va a ayudar el pueblo como siempre y nos ayudan los empresarios. Y nos van a ayudar a que resolvamos este asunto, porque ¿qué hacemos? A ver, ¿por qué no ponen de nuevo las fotos? Estaba yo escuchando algunos legisladores que decían que por qué no habíamos vendido. No son tamalitos de chipilín. Miren, miren la alcoba esa. Yo les diría: Oye, ¿por qué lo compraron?

Aclaración: “Otras opciones antes”

Hay otras opciones antes de rifar avión presidencial, aclara Jiménez Espriú.

Titular de Comunicaciones

El secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que hay otras opciones viables, antes de proceder a una rifa.

No sabía del tema

Al ser cuestionado de la posible rifa que anunció el presidente AMLO en su conferencia matutina, Jiménez Espriú reconoció que no sabía del tema, pero consideró que hay mejores opciones.

“Pero vamos a ver”

“Se va a subastar, rifa es (comprar) un boleto y usted se lo gana, eso no. [...] Ah, eso no lo sabía, pero yo creo que hay otras (opciones) más próximas, pero vamos a ver”, dijo el funcionario cuando lo pusieron en contexto los reporteros.

