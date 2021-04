Odisea por una cita en el SAT: lucha contra los "coyotes" y la incertidumbre

En pandemia algunos llegaron a pagar hasta ocho mil pesos por una cita en el SAT

En la pandemia conseguir una cita en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se vuelve una lucha. Cuando el calendario arroja fechas disponibles se acaban en un momento. La tolerancia a la frustación es necesaria, al igual que abrir varias ventanas y probar en diferentes navegadores antes de tener éxito.

Citas del SAT en Mérida

La situación en el estado es similar, las redes sociales están llenas de preguntas: “¿cuándo abrirán citas en Mérida?, “Necesito mi e.firma”, “Me urge registrar mi empresa”, son algunos de los comentarios que se leen y que cobran fuerza a nivel nacional.

Iniciativa ciudadana ante la citas saturadas

Ante este panorama hay alguien que, desde su trinchera, creó una red que en menos de un año suma 95. 8 mil seguidores. Luis Ramos vive en Monterrey, tiene 31 años y es estudiante de doctorado en Economía. Comprende estos sentimientos en el proceso de conseguir una cita porque los ha vivido. Luis es el administrador de la cuenta de Twitter “SAT sin citas” , que ha salvado a muchos y que se ha convertido en una red de ayuda ciudadana. En entrevista para el Diario de Yucatán revela el origen de su proyecto, que busca dar luz en el camino de esta odisea.

“Necesitaba renovar mi e.firma porque tenía un proyecto en puerta. Intenté encontrar y no había cita. Checaba todos los días y a todas horas. Un día abrieron en Monterrey, pero en lo que estaba viendo salió todo rojo. Ahí aprendí que podía tener mi cita en otras partes y me fui a Saltillo, Coahuila”, expresa.

Sin citas del SAT en pandemia

Y es que si ya era difícil, la pandemia causó que conseguir cita en el SAT se volviera un auténtico calvario.

En ese momento, junio de 2020, Luis sabía que había otros en su misma situación y decidió hacer algo. Empezó compartiendo las citas que encontraba con la intención de ayudar al menos a uno. Al ver la respuesta, abrió “Sat sin citas”.

SAT, contra las cuentas en redes

La primera estocada llegó cuando usó el logo institucional. La gente apenas lo empezaba a seguir y el SAT ya lo había boletinado como una cuenta apócrifa en todas sus redes sociales. Sin embargo, lo que pensó era un error se convirtió en publicidad y los seguidores empezaron a multiplicarse hasta llegar a diez mil por mes.

“A partir de agosto o septiembre del año pasado yo ya no buscaba las citas, solo tenía que retuitear. Era la gente la que me apoyaba y me llegaban mensajes todo el tiempo diciendo. ‘Quiero entrar al ejército’, ‘mi cédula’. ‘No puedo tramitar mi beca Conacyt’. ‘No me devuelven mis impuestos’. En fin, hay una infinidad de trámites”, dice.

Hace unos meses, la autoridad aseguró que pidió la eliminación de este tipo de cuentas en redes sociales. A partir de su solicitud, varios de estos perfiles fueron bloqueados o cancelados. La respuesta de Luis es contuntende: “Al final si ellos (El SAT) publicaran las citas, yo cierro la cuenta. No tendría sentido, estoy dedicando tiempo a algo que ellos deberían de resolver”.

En este proceso de conseguir cita, como si la necesidad no le estuviera pisando los talones a los contribuyentes y la falta de respuesta de la página no fuera razón suficiente. También se tiene que luchar contra “el mercado negro” y el poder de seducción que tienen las palabras: “trámite fácil y rápido”.

El “mercado negro” de las citas del SAT en Yucatán y México

Cuando los contribuyentes intentan hacerse cargo de sus obligaciones fiscales, pagar impuestos y adaptarse a nuevos régimenes, pareciera que el propio sistema mexicano lleva a la ilegalidad. Al inicio de la pandemia, los “coyotes” y “acaparadores” vendían ilegalmente citas a los contribuyentes. Una situación que ya ocurría, pero se agravó. Quienes tenían trámites urgentes estuvieron dispuestos a pagar de tres mil hasta ocho mil pesos por cita, un hecho que el SAT reconoció ante la escasez.

¿Cómo operan los "coyotes" de citas del SAT?

Los "coyotes" contactan en redes sociales a los contribuyentes, les prometen una cita. En algunos casos están pendientes de que sus víctimas comenten en Twitter o en Facebok las publicaciones del SAT.

Un gestor externo, que normalmente es empleado de algún despacho, consigue las citas con alguien dentro del SAT. Cuando el contribuyente paga, el gestor externo le da una parte al empleado y se queda con lo demás. La transacción se realiza desde una cuenta bancaria.

En un testimonio anónimo, revelaron al Diario que incluso hay grupos de Whatsapp en Yucatán en los que los contadores reservan las citas para sus clientes. Desde que esto se dio a conocer, el fisco ha implementado nuevas medidas de seguridad.

Incluso Raquel Buenrostro, jefa del SAT, aseguró que se detectaron “bots” que boicotean el sistema de citas y que, al parecer, pertenecen a despachos contables.

Ante este problema, la respuesta de quien está detrás de “SAT sin citas” es que se tiene que hacer algo: “No es justo que en medio de una necesidad por la pandemia haya gente que tenga que estar pagando por una cita”.

Consejos para conseguir cita en el SAT

Cuando se trata de buscar una cita en el SAT, los consejos llueven:

“Checa a las dos de la mañana”, “entra en la madrugada”, “los viernes abren citas”, son algunos de los comentarios más frecuentes. Desde su experiencia, Luis Ramos asegura que jamás ha publicado en ese horario disponibilidad de citas.

“No tengo conociemiento de los trámites, pero he aprendido ciertas cosas. Ahora sé que puedes ir a otro estado por tu cita. La pregunta más común es ‘¿cuándo habrá citas del SAT?’. He visto que cada 7 a 15 días se abre el sistema, después de las siete de la tarde”, dice.

¿Qué gana de manejar una cuenta de Twitter?

A pesar de que existe un mercado negro y que hay gente que se aprovecha de la situación, Luis no tiene ninguna intención de ganar dinero con su labor.

“Yo no gano nada, ni un peso. Lo que más me han dado son agradecimientos. Hay gente que te dice ‘te quiero compensar’, pero jamás les he aceptado”.

¿Por qué el SAT no avisa de las citas?

Con todo lo anterior, hay una pregunta obligada: ¿por qué el SAT no avisa cuando abrirán citas? Luis cree que el secretismo se debe a que el fisco quiere evitar a los acaparadores. Sin embargo, de esta manera ni ellos ni los contribuyentes tienen información.

Pandemia en las oficinas del SAT

Desde que inició la pandemia de coronavirus la dependencia redujo operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, el número de citas disponible bajó drásticamente y, aunque se han ido ampliando los horarios, conseguir la atención sigue siendo muy difícil.

“Entiendo perfectamente que el SAT no quiera arriesgar a sus trabajadores ni aglomeraciones. El servicio es bueno. Hay que ponerlo en una balanza. Te dicen que te quedes en casa pero tienes que viajar por una cita”, explica el “tuitero”, quien le dedica más de una hora diaria a la cuenta para apoyar a otros. En este momento ya son una red.

Antes de la pandemia el SAT tenía 63 oficinas, con un personal de 3,396 personas en todo el país para estas citas. Con el primer aniversario en puerta, el sentimiento para Luis Ramos es agridulce. Por una parte se dice feliz al ver que los mexicanos se han unido para ayudarse, todos los días miles le envían alertas, pero la realidad es que el problema sigue.

“El hecho de que la comunidad siga creciendo significa que sigue la necesidad. Me gustaría que ya no hubiese seguidores porque eso querría decir que no existe un problema”. El tiempo de espera por una cita puede ir desde semanas hasta seis meses.

¿Has tenido problemas para conseguir tu cita en el SAT?

