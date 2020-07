Ciudad de México en naranja y cinco estados regresan a semáforo rojo

MÉXICO.— La Ciudad de México se mantendrá en el semáforo epidemiológico en color naranja, durante la semana del 6 al 12 de julio, mientras que cinco estados del país regresarán a color rojo, indicaron autoridades de la Secretaría de Salud de México.

Los estados de Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas son los que regresaron al nivel máximo (rojo) y se unieron a Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, es decir, 15 entidades.

En tanto, los otros 17 estados restantes de México se instalaron en color naranja, nivel alto (naranja), entre ellos, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca que la semana pasada estaban en rojo.

En conferencia de prensa, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, recordar que "transitar del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales".

El funcionario recomendó "muchísima prudencia" para salir a la calle y cumplir con actividades esenciales.

En julio se mantendrán cerrado algunos comercios

En el caso de la capital mexicana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en un vídeo que la metrópoli se mantendrá en semáforo naranja, mientras que el 4 y 5 de julio permanecerán cerrados los comercios del Centro Histórico.

Además, Claudia señaló que también se pospondrá la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales para el 8 de julio.

Esta decisión tiene como objetivo trabajar con los representantes en el reforzamiento de medidas restrictivas y de operación que permitan evitar concentración de personas, además de revisar la implementación de medidas sanitarias.

México se encuentra en su quinta semana de la llamada "nueva normalidad" que opera con base en un semáforo epidemiológico que marca el riesgo de contagio.