Ciudadanos dan la espalda a una termoeléctrica 

Rechazan la consulta

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Opositores a la construcción de una central termoeléctrica en el estado de Morelos, dieron la espalda ayer a la segunda y última jornada de la consulta ciudadana que llevó al cabo el gobierno mexicano este fin de semana, en tres entidades del centro del país.

Habitantes del poblado de Amilcingo, del municipio de Yecapixtla, quienes forman parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, cumplieron una jornada informativa para intentar detener la obra y como forma de protesta quemaron dos urnas y obligaron a cerrar otras ocho cercanas a la comunidad de Huexca, donde se ubica el proyecto.

Su posición, conocida por el gobierno, se endureció en los últimos días tras el asesinato del líder social y defensor del medio ambiente Samir Flores, un firme opositor a la obra.

Ante el crimen de Flores, los pobladores del municipio de Temoac y amigos y compañeros del activista en el Frente exigieron al gobierno la cancelación de la consulta y advirtieron que, de llevarse al cabo, tratarían de impedirla o boicotearla, acciones que realizaron el fin de semana en comunidades de Morelos.

“Nosotros decimos no a la consulta, no a la termoeléctrica, no al acueducto y no al gasoducto”, dijo Jorge Velázquez, vocero del Frente a medios de comunicación.

En días pasados, según académicos universitarios, la central con su acueducto y gasoducto que cruzan los tres estados afectaría a 26 pueblos de las tres entidades.

Para llevar al cabo el plebiscito, el gobierno instaló 147 módulos de votación en 60 municipios, 36 del estado de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala.

En otros municipios de Morelos la consulta transcurrió sin problemas mientras que en los estados de Puebla y Tlaxcala, las casillas de votación, que fueron colocadas en plazas públicas en las tres entidades, tampoco hubo incidentes.

El sábado, el gobierno informó que en la consulta se registró la participación de unos 20,000 ciudadanos.

Las instalaciones de la termoeléctrica están paralizadas por protestas de los habitantes contra la construcción tanto de la termoeléctrica como del gasoducto, pero ha sido el acueducto, en Morelos, el que más problemas sociales ha generado.

La obra es el tercer proyecto que López Obrador pone a consulta de los mexicanos: los dos primeros fueron la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, en octubre, y la del Tren Maya, en noviembre.