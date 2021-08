CJNG amenaza a Azucena Uresti: ola de tuits exige protección (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a varios medios de comunicación , y directamente a la periodista Azucena Uresti, por la cobertura que realizan en Michoacán, donde esa organización genera violencia en su disputa con otro grupo armado.

A través de un video, el CJNG, encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" señaló sus "respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión", pero exigió que "no protejan en sus noticias" y que "sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión".

¿Quién firma el vídeo del CJNG?

El video está "firmado" por Rubén Oseguera Cervantes y acusa a Juan Farías Álvarez "El Abuelo Farías" y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes.

Asimismo, en el video se amenaza a la periodista Azucena Uresti: "Azucena Uresti donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono".

Ola de solidaridad en redes para Azucena Uresti

Héctor de Mauleón vexpresó su solidaridad con Uresti y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no deje pasar la amenaza. "

Aquí no caben los discursos ni los abrazos. Debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista", escribió De Mauleón en redes sociales.

Presidente @lopezobrador_, esta amenaza a @azucenau es muy preocupante. Por ningún motivo se puede dejar pasar.

Aquí no caben los discursos ni los abrazos. Debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista.

Solidaridad total con ella. https://t.co/5jDq9pAgD9 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 9, 2021

"Mi solidaridad con Azucena Uresti, quien ha recibido amenazas de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales. Ya han sido hechas del conocimiento del Presidente López Obrador. Por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase", refirió el expresidente Felipe Calderón.

Mi solidaridad con @azucenau, quien ha recibido amenazas de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales. Ya han sido hechas del conocimiento del Presidente @lopezobrador_ . Por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 9, 2021

"Esto es inaceptable: ¿qué hará el gobierno?", agregó el expresidente. "Solidaridad absoluta con Azucena Uresti y su equipo. Protección, cuidado y respeto a la libertad de expresión", escribió Carlos Loret de Mola.

Solidaridad absoluta con @azucenau y su equipo. Protección, cuidado y respeto a la libertad de expresión. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 9, 2021

"Solicito al presidente López Obrador que ordene protección inmediata para la periodista Azucena Uresti ante amenaza de muerte de parte del crimen organizado", exigió la senadora Lilly Téllez.

La amenaza a la periodista @azucenau es resultado de la institucionalización de la impunidad al crimen organizado.



El presidente AMLO pasará a la historia por su cobarde renuncia a la protección de la vida de los ciudadanos. — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 9, 2021

Por su lado, el perredista Fernando Belaunzarán se unió a la demanda y solicitó a López Obrador que proteja a la periodista. "¡Te abrazo fuerte, Azucena!", expresó.

Si los criminales solo esperan abrazos del gobierno de @lopezobrador_, ¿por qué nos extraña que se atrevan a amenazar públicamente a una periodista?#NoHayEstado — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) August 9, 2021

Exigencias de protección

Raúl Trejo Delarbre, investigador en temas de Ciencias Sociales y experto en medios, calificó de "gravísima, inaceptable e insoslayable" la amenaza contra Azucena Uresti.

"Expreso toda mi solidaridad con Azucena Uresti, esperando que las autoridades correspondientes hagan lo que toca para resguardar su integridad y así, la libertad de expresión de las y los periodistas mexicanos", refirió la conductora de noticias Mónica Garza.

Expreso toda mi solidaridad con Azucena Uresti @azucenau , esperando que las autoridades correspondientes hagan lo que toca para resguardar su integridad y así, la libertad de expresión de las y los periodistas mexicanos. — Monica Garza (@monicagarzag) August 9, 2021

Mi apoyo y solidaridad es para Azucena Uresti porque ha dado más pruebas de su integridad y profesionalismo que su acusador. Por mucho", escribió el periodista Alberto Tavira, director de Cuna de Grillos.

Otros que expresaron su solidaridad fueron el exsenador Javier Lozano, las periodistas Lourdes Mendoza, Ana Francisca Vega, Ana Paula Ordorica, Fernanda Familiar, Gabriela Warketin y Laura Sánchez Ley, así como los medios Sopitas y Publimetro. Ante las amenazas, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, señaló que el Gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a medios y periodistas.

"Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", expresó.

Te puede interesar: Listos para matar o morir: habitantes de Michoacán hacen frente al CJNG