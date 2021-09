Claudia Sheinaum presume disminución de feminicidios en CDMX

En medio del Congreso de Ciudad de México, Claudia Sheinaum, jefa de la metrópoli, presentó su tercer informe de gobierno, donde destacó todos sus logros desde 2018, año en que tomó protesta.

Durante su intervención, dio a conocer que uno de los avances que presenta en lo que lleva de su gestión, tiene relación con los feminicidios en la CDMX, que es la muerte violenta de las mujeres

La funcionaria reiteró que el feminicidio en la capital del país se redujo 24% este año en comparación con el anterior.

Asimismo, reiteró que también se incrementó la cifra de captura de agresores en 37%, en el mismo período de tiempo.

Incluso, a mediados del mes pasado, la titular de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que ese acto atroz disminuyó.

Según las cifras, se registraron 35 feminicidios en la capital, en relación con el año pasado, cuando hubo una baja de 24%, pues se reportaron 46 casos.

Además, en lo que va del año, 53 personas imputadas fueron vinculadas a proceso por la probable comisión del delito de feminicidio.

En tanto en cuanto a la detención de acusados por feminicidio y homicidio contra mujeres, hubo un aumento del 121% respecto al 2019.

Hoy, más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la Ciudad, en el marco de la democracia y el respeto. Nos guían los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. #LaTransformaciónAvanza pic.twitter.com/1276Su3kzQ