Claudia Sheinbaum acusa de censura al INE; éste responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum opina que el Instituto Nacional Electoral (INE) se está convirtiendo en una institución de censura.

Esto luego de que el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, dijera que la transmisión íntegra de las conferencias de prensa mañaneras; que lleva al cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se suspenderá durante las campañas electorales 2021.

"Pues no estoy de acuerdo. No entiendo cuál es la razón para censurar, o sea, qué atribuciones tiene el INE para censurar. Entonces se está convirtiendo en una institución de censura, no".