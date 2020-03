Claudia Sheinbaum no se hará la prueba del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- "No tengo ninguna sintomatología con alguna enfermedad respiratoria, entonces no me tengo que hacer la prueba del nuevo coronavirus (Covid-19)", aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, acompañada de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, dijo que únicamente se harán pruebas del Covid-19 a quienes sean sospechosos y que tengan los síntomas.

A pregunta expresa si se realizará una prueba como otros jefes de estado de forma voluntaria, Claudia Sheinbaum dijo que no hay una cantidad de pruebas para coronavirus infinitas por lo que sólo se deben destinar a quienes sí lo necesitan.

La prueba se hará solo en casos sospechosos

"¿Se hará una prueba de manera voluntaria?", se le cuestionó.

"No tengo ninguna sintomatología con enfermedad respiratoria, entonces no me tengo que hacer la prueba”, aseguró.

En tanto, la secretaria de Salud añadió que sólo se harán las pruebas en caso de sospecha "y si no tiene la sintomatología es muy probable que salga negativo".

"La prueba (para Covid-19) se debe hacer cuando se califica como caso sospechoso con la definición operacional y hasta este momento todos los casos siguen siendo vinculados a importación y solamente cuando son sospechosos está para hacer la prueba".

