Menor pierde la vida tras caerse de la cama en Torreón

COAHUILA.- Un menor de dos años que sufrió una herida en la axila derecha tras caer de una cama, murió a causa de un infarto la noche del martes en el Hospital Infantil en Torreón, luego de que la madre intentara que lo atendieran en diversos hospitales.

El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Coahuila tomó conocimiento del deceso y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.

De acuerdo a lo informado por la madre, ésta recorrió diversas instalaciones médicas como la Cruz Roja, el Hospital Universitario, el Infantil y la clínica 16 del Seguro Social para que atendieran a su hijo.

En los dos primeros supuestamente no contaban con el equipo para realizar una operación que requería por la herida. En la clínica 16 del Seguro Social les pidieron un pago de 75 mil pesos por no ser derechohabientes, y como no tenían la cantidad, les negaron la atención.

La mujer manifestó que el martes el bebé se cayó de la cama en su casa de la colonia Villas San Agustín y sufrió una herida bajo la axila derecha, por lo que lo llevaron a la Cruz Roja donde les indicaron que requería una operación, pero ahí no tenían el equipo para realizarla.

Después del desfile por instituciones médicas, el bebé falleció en el Hospital Infantil.