'Cocinando con Ninfa': abuelita pide ayuda para monetizar sus vídeos

GUERRERO.- 'Cocinando con Ninfa' es el canal de una abuelita de 87 años que desea tener más reproducciones en su canal de videos, para poder vivir de ellos, ya que por su edad no consigue empleo.

La abuelita compartió un vídeo pidiendo ayuda para viralizarse en redes sociales y lo consiguió. En apenas unos días consiguió más de 620 mil seguidores.

En el canal de YouTube Cocinando con Ninfa, se puede aprender a preparar desde bolis de guayaba para el calor hasta mole verde estilo Guerrero; birria de res, mojarra frita al mojo de ajo y la tradicional calabaza en dulce.

Comenta que comenzó a subir videos en el 2019, sin embargo, ante la falta de equipo para grabar, lo dejó, y hasta el años pasado pudo volver a utilizarlo.

A través de un video, doña Ninfa explicó que llegó a tener muchas vistas, pero poco a poco fueron bajando, por lo que solicitó ayuda para aumentar las horas de reproducción y poder monetizar su trabajo. De esta manera podría conseguir dinero.

”Yo solo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiéndolos con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ver y preparar mis comidas. Poder cumplir mis sueños y algún día poder monetizar y quizá vivir de eso los días que me faltan. Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre que ya no puedo trabajar. Pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé”, mencionó doña Ninfa.

La abuelita aseguró que 'Cocinando con Ninfa' es como un trabajo para ella y le gusta hacer felices a las personas. Además, agradeció el apoyo que le han dado.