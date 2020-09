Cofepris advierte sobre duraznos contaminados con salmonella

En Estados Unidos las autoridades investigan un brote de la bacteria en duraznos

EE.UU.—La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta a la Central de Abasto (Ceda) sobre una investigación de un brote infeccioso por salmonella relacionado con la ingesta de duraznos de Estados Unidos.

Salmonella Outbreak: Do not eat, serve, or sell recalled peaches packed or supplied by Wawona Packing Company. 68 people in 9 states are sick with Salmonella linked to peaches. For more information: https://t.co/XRF2lrHHL6 pic.twitter.com/cZmt0IxOy3