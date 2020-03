Cofepris no cree que se justifique el cierre de negocios en Cancún

Los operativos vigentes son para concientización, no para cierre de negocios.

CANCÚN — La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) considera que en este momento no se justifica el cierre de bares, cines, discotecas y casinos, como dispuso ayer el Ayuntamiento de Benito Juárez, porque apenas estamos en la etapa 1 de la propagación del coronavirus Covid-19, manifestó su titular, Miguel Pino Murillo.

Nosotros no hemos prohibido el funcionamiento de algún tipo de establecimiento. El comunicado que circuló en ese sentido es falso, aclaró.

El director Miguel Pino Murillo y el coordinador de la zona norte Javier Toledo Alvarado durante conferencia de prensa en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la que dieron a conocer pormenores de los establecimientos detectados con irregularidades y sus avances con los operativos Turistas disfrutan de la vida nocturna en la zona de discotecas mientras algunos se dan el tiempo de comunicarse con sus familias luego de un temblor que se sintió en diversos puntos del Estado de Quintana Roo sin mayor afectación en zonas turísticas horas más tarde se alertó sobre un posible tsunami que afectaría las costas de la entidad, sin embargo, de acuerdo a datos oficiales, se espera un crecimiento del mar en las próximas horas de entre 30 cm y un metro, lo que no representa peligro ❮ ❯

Autonomía

Sobre los cierres de negocios anunciados por la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa, aclaró que los municipios, conforme al artículo 115 de la Constitución, tienen autonomía para realizar ciertos actos para su seguridad y la salud pública.

“La decisión de anunciar cierres fue del ayuntamiento y tiene la autoridad para disponerlo, pero la Cofepris no tiene restricción alguna”, subrayó.

"Seguimos en etapa 1"

No era necesario, insistió. Seguimos en la etapa 1, en la que todos los casos confirmados han sido de gente que vino de otros países; donde se infectaron y hoy están en México y se encuentran aislados, de modo que no representan riesgo para los ciudadanos ni para la sociedad.

En el momento en que la gente sea infectada directamente en México y ya haya un tema de epidemia, se entraría a la fase 2; solo entonces podría darse el cierre de algunos establecimientos, continuó.

En este momento se están haciendo verificaciones conforme a los protocolos correspondientes para que esta situación no llegue a incrementar y dañe a la ciudadanía.

Medidas sanitarias

Desde hace una semana tenemos pláticas con la Canirac sobre ciertas obligaciones que ya tienen los establecimientos; principalmente contar con gel antibacterial, jabón de baño y toallas desechables en todos los restaurantes y hoteles, comentó.

En caso de detectar a alguna persona con gripe o síntomas de tos, debe ser retirada del establecimiento y ser sometida a la revisión pertinente para evitar riesgos.

Pino Murillo recordó que en el caso de los restaurantes se acordó que deben tener una separación de más de un metro entre mesas y sillas.

“Eso ya se está verificando y se está capacitando al personal de los establecimientos”.

No hay cierre

No hay cierre de bares, discotecas, cines y casinos, continuó. Por parte de la Cofepris no hay restricción ni limitación alguna; los operativos vigentes son para concientización y capacitación para que se cumplan las medidas higiénicas y sanitarias y la prevención para el contagio de enfermedades, no para cierres de negocios.

