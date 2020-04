Colapsa precio del crudo

Mezcla tipo WTI termina en -37.63 dólares el barril

WASHINGTON.— La casi paralización de la actividad económica global por el Covid-19 llevó ayer a los precios de los contratos de futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de mayo a terreno negativo, un nivel nunca pensado y nunca antes visto en la historia de este mercado energético.

En apenas una hora, el precio del contrato de futuros del WTI a entregarse en mayo pasó de 2 dólares por barril a operar en el terreno negativo. Al cerrar la jornada, el crudo estadounidense perdió 55.9 dólares, o más de 305%, para terminar en -37.63 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, lo que implica que los productores pagarían a los compradores por llevarse el petróleo. El crudo Brent para entrega en junio bajó 2.51 dólares para cerrar en 25.57 dólares el barril en la Bolsa de Futuros ICE de Londres.

Los precios del futuro del petróleo WTI ya venían mostrando un importante descenso desde la madrugada del lunes, debido a las crecientes preocupaciones de que la demanda de crudo —considerablemente afectada por la menor actividad económica en el mundo— complique aún más los almacenamientos, particularmente en Estados Unidos.

Es decir, que el retroceso en el precio refleja la desesperación de los inversores por deshacerse del contrato de mayo: no quieren que les entreguen en físico, porque no hay demanda, ni dónde almacenarlo. Sin embargo, analistas apuntan que el hecho de que el petróleo Brent siga por arriba de los 20 dólares por barril implica que el negativo del WTI no es reflejo del precio del petróleo, sino de un contrato no deseado, por la falta de capacidad para almacenar.

“La caída profunda del precio señala un movimiento altamente especulativo”, comenta la analista Gabriela Siller, de Banco Base.

Crudo de referencia

El WTI o West Texas Intermediate es un tipo de petróleo crudo correspondiente a Texas y el sur de Oklahoma y se utiliza como referencia para fijar el precio de otras mezclas en Estados Unidos con densidades y niveles de azufre similares. Este tipo de petróleo cotiza de diferentes maneras, entre ellas y la más seguida por los mercados son los precios de los contratos de futuros. Estos contratos tienen diferentes fechas de entrega al comprador.

Actualmente, el contrato con la fecha de entrega más próxima es el de mayo, cuya fecha de expiración es este 21 de abril. A este contrato se le conoce como contrato activo y su precio se toma como referencia para el precio actual del WTI.

“Hay poco para evitar que el mercado físico tenga una mayor tendencia a la baja en el corto plazo”, dijo Michael Tran, director gerente de estrategia energética global de RBC Capital Markets.

“Las refinerías —agregó— están rechazando barriles a un ritmo histórico y con los niveles de almacenamiento de Estados Unidos llegando a su límite, las fuerzas del mercado infligirán más dolor hasta que lleguemos al fondo o despeje del Coronavirus, lo que ocurra primero, pero parece ser lo primero”.

Los compradores en Texas están ofreciendo solo 2 dólares por barril por algunos contratos de petróleo, lo que aumenta la posibilidad de que los productores pronto tengan que pagar para que les quiten el crudo de sus manos.— EFE e Investing

Mezcla mexicana

La Mezcla mexicana de exportación de crudo cayó 116% a -2.37 dólares por barril.

Efecto “contango”

El viernes, el crudo mexicano acumulaba una depreciación de 74.68 % en lo que va del 2020, al cerrar en 14.35 dólares frente a los 56.67 de inicios de año. Expertos coinciden en la generación del llamado “contango”, cuando el precio de un activo (petróleo) vale hoy menos que en el futuro.

