Colegio de Ricardo Salinas imparte clases presenciales en CDMX, revelan

MÉXICO.- Este miércoles, el reconocido medio español El País publicó un artículo que dividió opiniones, pues reveló que el colegio Humanitree, de Ricardo Salinas Pliego, sigue la filosofía de su fundador y continúa las clases presenciales.

El medio citado comprobó que las clases presenciales en esta escuela se mantuvieron desde inicios de septiembre, aunque las suspendieron un par de ocasiones luego de que dos padres de familia resultaron positivos a la prueba de Covid-19, pero después los alumnos regresaron a las aulas.

Los miembros de la comunidad afirman que los niños son sometidos a las pruebas del nuevo coronavirus cada 15 días.

Esquivan inspecciones

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, quien se encarga de ver que ninguna escuela esté en labores, indicó que ha hecho operativos de inspección y que el martes 20 de octubre, cuando se realizó la verificación, el colegio Humanitree estaba cerrado. Sin embargo, éste había suspendido sus clases por el “incidente” de los padres enfermos. Las labores se reanudaron el 26 de octubre.

Según el País, la SEP negó las clases presenciales y alegó que solo se realizan actividades de apoyo administrativo.

La educación a distancia en México

Desde el inicio de la pandemia se suspendieron las clases presenciales en el país y las autoridades educativas han recalcado que no se retornará a las aulas hasta que el semáforo esté en verde.

En el instituto fundado por Salinas Pliego toman clase alrededor de 250 alumnos, es una de las escuelas más caras de México. La colegiatura se encuentra entre los 15 mil y 17 mil pesos mensuales e imparten educación básica y media superior.

El modelo Humanitree se basa en grupos reducidos que trabajan con computadoras y cuyo periodo escolar se puede extender, ya que “no limita el periodo de aprendizaje solo a los años establecidos como escolares”.

La experiencia en otros países ha demostrado que el regreso a clases puede ser seguro. Tener las escuelas cerradas es un retroceso. Informa @aztekrodrigo pic.twitter.com/UiqyzHSP3N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2020

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, los puntos de vista del empresario han generado opiniones encontradas entre empresarios, funcionarios y el público en general. Aquí algunas de sus respuestas a temas polémicos.

Ricardo Salinas aseguró que sí paga impuestos

El presidente de Grupo Salinas aseguró el martes que tanto él como sus empresas pagan impuestos.

"Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos. Hay diferentes puntos de vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a derecho) al poder judicial, para que aclare y decida lo que se deba pagar, y lo pagaré", señaló el empresario en su cuenta de Twitter.

Agregó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no es la última instancia. Este mensaje fue en respuesta a un tuitero que comentó: "Dice mi Presidente que ya ahora si pagaste los impuestos que debías de hace años", haciendo referencia a los comentarios del Andrés Manuel López Obrador quien, en la conferencia matutina, agradeció a las empresas que ya se pusieron al corriente en el pago de impuestos y dijo llevar a cabo un procedimiento legal contra las grandes empresas que no han cumplido.

Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos. Hay diferentes puntos de vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a derecho) al poder judicial, para que aclare y decida lo qué se deba pagar, y lo pagaré. El SAT no es la última instancia. 😌 https://t.co/2iXGP7AtNo — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 10, 2020

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que "seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido".

En Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser una guía, "pues nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás".

Para el empresario, "el carácter es destino", y en las crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad, pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

"El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad".

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto, "para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

El empresario expuso que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".