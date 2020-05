Columna 7: Pensamiento contra la pobreza

Por Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

De acuerdo con un interesante escrito de Yngrid Fuentes del 26 de noviembre de 2018 publicado en BBC News Mundo, la visión del presidente electo en esa fecha consistía en acabar con los abusivos privilegios en el gobierno con un plan de austeridad considerando tres momentos anteriores como son: Uno: La independencia para liberarse de los tres años de dominio español el cual se dio de 1810 a 1821. Dos: La reforma , es decir la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861, con Benito Juárez. Tres: La revolución que fue el conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 y 1861, culminando, con la revolución donde se promulgo la constitución de México. Llegando a la Cuarta T. que el Presidente defiende, que conlleva a un cambio profundo del país, pretendiendo eliminar al neoliberalismo (Wikipedia la define en un término que implica resurgir las ideas del siglo XIX asociadas con el liberalismo económico del laissez – faire (dejar pasar) e incluyen políticas económicas, como privatización, austeridad fiscal, desregulación, libre comercio y reducciones en el gasto público para potenciar el papel del sector privado a la economía).

Una publicación de Carlos Elizondo Mayer–Serra (2015) en “Nexos”, critica a Jaime Ros del Colegio de México / UNAM (2013) ya que éste argumenta que el problema no es microeconómico, ¿Será?, y que no se resuelve con mayor asignación de recursos, señala que las políticas macroeconómicas de los últimos treinta años han sido una de las causas fundamentales del lento crecimiento y no se garantiza la productividad. Mayer-Serra afirma que, si crecer se lograra cambiando la política macroeconómica, los países serian desarrollados; al ser entrevistado por Ariel Ruiz Mondragón (publicación del INEP A.C.) cita el caso de la China de Mao donde se privilegió el desarrollo industrial, pero se destruyó la agricultura, cuando se dieron cuenta surgió una hambruna que mató a más de 50 millones. En mi opinión, lo micro y lo macro tienen que estar alineados.

Andrea Torres Rodríguez, de BBVA, indica que el coeficiente de Gini muestra la desigualdad. Maneja dos variables la 0 que indica máxima igualdad y 1 que representa desigualdad; ubica a México en más de 6.

Según el Coneval se requiere: bienestar económico, alimentación, educación, medio ambiente sano, seguridad, vivienda y trabajo. En mi opinión existe un enorme reto, la epidemia del nuevo coronavirus ha mostrado nuestras carencias: los bancos cobran altas tasas de interés. Pregunto: ¿Por qué las aseguradoras al llegar los adultos a cierta edad les quitan la protección? Si se aseguran para proteger a los que dependen de él para su tranquilad. ¿Por qué ya no son sujetos de crédito para comprar una casa? ¿Injusto? ¿Será que realmente las Cámaras empresariales están abogando por las Pymes? Ojalá esta pandemia permita reflexionar sobre el país que queremos para nuestros hijos y futuras generaciones.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac, Campus Mayab.