Comediante enfrenta cargos por tocar a una conductora de TV, en vivo

El comediante regiomontano Kevin C. fue vinculado a proceso por el delito de atentado contra el pudor, luego de que la conductora Yare G. lo denunciara por tocamientos inapropiados durante un programa emitido en noviembre pasado.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso del comediante conocido artísticamente como “Bicolor”; quien se abstuvo de emitir alguna declaración sobre los hechos que quedaron registrados en un vídeo que ya circula en redes sociales.

Te puede interesar: Destituyen a un magistrado federal por acoso a 10 mujeres

En dicho material, de poco más de dos minutos, se puede ver como el comediante toca uno de los glúteos de la conductora, quien responde con una risa al igual que el resto de sus compañeros. Más adelante, en otro segmento, se ve como Kevin vuelve a tocar sin su consentimiento a Yare, quien en ese momento reacciona ya con algo de molestia.

En otro corte, la conductora es invitada a “desquitarse” la ofensa con una cachetada al joven, quien aparentemente acepta. No obstante, antes de que Yare logre darle una cachetada, Kevin le toca el busto y argumenta “para que valga la pena” y esquiva la cachetada de la ofendida.

La conductora estalló al final del show

El comediante Kevin Contreras @kevyn_bicolor, está metido en un problema muy serio, ya que una conductora de un programa en linea @elshowretrotv1 #YareGarza, lo acusó por agredirla sexualmente. 🤬👋🤦‍♀️#KevinShow #ElShowRetroTv #AgresiónSexual #Tocamientos pic.twitter.com/k2HvL6Agyf — Blog del Regio (@BlogDelRegio) November 14, 2019

Lo anterior provocó que al término del programa, la conductora declarara que no estaba de acuerdo con la forma de actuar de su invitado:

“Quiero decir una cosa ya fuera de broma aquí abiertamente, jamás me habían falta al respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven; no, te lo digo en serio, yo no te he dado ningún pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo", declaró la conductora a su público.

Te puede interesar: Critican a esposa de grupero por un video de su despedida de soltera

Esta semana el comediante fue vinculado a proceso y aunque ante el juez no rindió declaración, a su salida negó ante los medios que realmente hubiera tocado a la conductora.

“Todo es un trabajo de actor y de juego de cámaras. Se llama clown. Es comedia física, completamente. Fíjate que más que a ella (le ofrezco una disculpa) al público que se ha sentido por ese contenido del programa en el que fui invitado, especialmente en mi participación, por esta nota, y sin duda alguna lo hago a todas las mujeres y a todo el público, principalmente”, dijo a ABC Monterrey, citado por Proceso.

El juez determinó para el 16 de enero la próxima audiencia por este caso.- Con información de El Horizonte y Proceso.

Síguenos en Google Noticias