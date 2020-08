Las actitud machista y misógina del senador ha generado que varias mujeres "anden enseñando"

MÉXICO.— Luego de que Samuel García, el senador de Movimiento Ciudadano le reprochará a su esposa Mariana Rodríguez durante una trasmisión en vivo, que "enseñaba mucha pierna", las redes sociales se llenaron de comentarios en su contra.

Además, internautas resaltaron el modo tan grosero en cómo Samuel le exigió a Mariana que subiera la cámara para que no mostrara las piernas y el comentario machistas en el que le menciona que solo él puede verlas: "me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando".

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB — Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020

Tras lo sucedido en el vídeo del senador y la influencer, mujeres se unieron para crear a través de redes sociales el movimiento #YoEnseñoLoQueQuiera.

Dueñas de su cuerpo

En Twitter, la etiqueta #YoEnseñoLoQueQuiera ha servido como canal para recopilar los comentarios de varias mujeres, quienes defienden su derecho a ser libres y dueñas de su cuerpo.

Además de ese hashtag, algunas mujeres han utilizado la frase "amiga date cuenta" para recalcar lo mal que están las palabras emitidas por Samuel y que al parecer Mariana trató de minimizar.

Miau. No, no es el siglo XIX. La violencia machista es actual. #YoEnseñoLoQueQuiera



Condenables las acciones machistas del senador de MC Samuel García @samuel_garcias vs su esposa Mariana Rodríguez, al “regañarla” por “mostrar la rodilla” durante una transmisión en vivo.... pic.twitter.com/atTESu68dE — Gatitos contra la Desigualdad (@GatitosVsDesig) August 10, 2020

#YoEnseñoLoQueQuiera porque ningún #Mamarracho como Samuel García me va a venir a decir "baja la pierna" pero la culpa es de Mariana Rodríguez si lo permite #AmigaDateCuenta pic.twitter.com/t9S8Snr468 — Patricia Fernández 🇨🇴🇲🇽 (@PatriciaFdezMx) August 10, 2020

qué onda “senatore”, nada más para recordarte que #YoEnseñoLoQueQuiera pq es MI cuerpo y sobre él sólo decido yo. ni mi pareja, ni mi esposo, ni mis amigxs, ni nadie más. YO.



RODILLAS PA’ LA BANDA!!!#SamuelGarcia #MiraSamuel pic.twitter.com/K2pDNjRrwz — ipiña (@ip1na) August 10, 2020

Samuel García diciéndole a Mariana que baje la pierna porque se casó con ella “para él” como si las mujeres fuéramos propiedad #YoEnseñoLoQueQuiera #MiraSamuel #SamuelGarcia pic.twitter.com/Fb9nMybTTq — Pecas León (@MarianaLaion) August 10, 2020

Asimismo, las cibernautas han resaltado que el estado de una mujer no es impedimento para ser libre y decidir por sí misma lo que desee o mejor le convenga.

La tendencia #YoEnseñoLoQueQuiera ha servido para destacar una vez más el machismo y misoginia que muchos hombres — sobretodo políticos — continúan fomentando en el país.

Baja la cámara, Mariana.#YoEnseñoLoQueQuiera y estar casada/en relación no cambia la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Nadie más decide qué muestro, cuándo ni cómo.



No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcia pic.twitter.com/USA4PbDJav — Daniela Arias 💚 (@darias_sanchez) August 10, 2020

Un muestra más de la actitud de Samuel en el en vivo con su esposa Mariana Rodríguez, quien enfermó de Covid-19:

Con este me quedé 🤢, le da un “consejo”, le dice q se siente como chalán por hacerle de comer y atenderla (no sale de su cuarto x el Covid) que lleva 2 días y está “a punto de tronar” ¿De verdad le CUESTA ayudar a su esposa? :s dónde quedó “EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD”? 🤡 pic.twitter.com/1IVqBSnqoZ — Andy 🌞 (@unatalolita) August 10, 2020

También podría interesarte: Senador Samuel García, señalado como ''machista'' tras vídeo con Mariana Rodríguez