Comercios cierran sus puertas por inseguridad en Coatzacoalcos

VERACRUZ.- De acuerdo con información publicada por el Diario de Xalapa, se prevé que al menos 90 comercios cerraron en los últimos años por cuestiones de seguridad.

Un caso reciente es el de la franquicia Toks, cuyos empleados denunciaron que la inseguridad ya los llevó casi al cierre.

La franquicia está ubicada en plaza Mega Comercial Mexicana, tienda que ya clausuró las puertas al igual que el restaurante California. Los comercios van disminuyendo en un lugar que poco a poco se va apagando.

El medio recalca que incluso negocios con más de 50 años han tenido que retirarse por la delincuencia y exponen el caso de hoteles e incluso grandes cadenas como Soriana.

Una cuarta parte del país está en llamas

En el año del Culiacanazo -el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán-, los 31 asesinados del bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz; la aparición de 19 cadáveres en un sólo día en Uruapan, Michoacán, y la masacre de la familia LeBarón, los homicidios en México se concentraron en zonas concretas del territorio nacional.

En 2019, durante los 365 días más violentos en el país desde que se tiene registro, siete de cada 10 asesinatos se concentraron en la cuarta parte de los municipios.

De acuerdo con un análisis, de las 30 mil 330 carpetas de investigación iniciadas por homicidios y feminicidios en cada uno de los 2 mil 457 ayuntamientos del país, 20 mil 111 de ellas se concentraron en 646 ayuntamientos.

Estas demarcaciones son las que superaron la media de indagatorias; se reportan 24 por cada 100 mil habitantes. Este número es menor a las 35 mil 588 víctimas anunciadas estos últimos siete días, ya que una carpeta puede contener varios homicidios.

Utilizar este indicador permite tener una mejor comparación de la problemática de los asesinatos en el país y muestra que en estas localidades se abrieron en promedio durante 2019, 52 investigaciones por este delito, casi tres veces más de lo que en el resto del país.

"Tengo muchas dudas respecto a las diferencias en política de seguridad que dice tener el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la de otros sexenios", reflexiona Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad de Coahuila, doctor por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública.

Sobre la Guardia Nacional

"No obstante, en las estrategias a corto plazo, no veo las diferencias. Por ejemplo, la Guardia Nacional es un cuerpo militar disfrazado de policía y con un despliegue, estructura y elementos de la Policía Federal y se comportan igual, sin mucha inteligencia detrás y con violaciones a los derechos", explica.

Para Raúl Zepeda, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y que ahora cursa su doctorado en la Universidad de Oxford, aunque exista una continuidad con las políticas de sexenios anteriores, sí se ven algunas diferencias remarcables.

."Por un lado, el Presidente ha decidido no usar como estrategia las reacciones excesivamente letales contra las organizaciones criminales, pero el problema es que no hay un reemplazo; es decir, si la Guardia Nacional se encuentra con un tiroteo en Tamaulipas, no va a disparar en abundancia, pero no sabemos qué va a hacer para controlar el evento", detalla.

Otra gran disimilitud que señala es la desaparición de una lista de los más buscados y las capturas prioritarias:

"Sí parece que no es intención del gobierno sacar cada tres meses un gran capo capturado, pero tampoco queda claro que haya un reemplazo por nuevas estrategias", asevera.

Concentración de casos

Entre los 646 municipios, 62% de las 20 mil carpetas de investigación se concentraron en Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Baja California. En este último estado, cuatro de sus cinco ayuntamientos están por encima de la media nacional.

Lo anterior es una distinción que comparte sólo con Colima, donde sus demarcaciones superan esa métrica. En estas dos entidades todos sus municipios tienen una tendencia al alza desde 2014, primer año del que están disponibles los datos a escala local.

A pesar de que los homicidios tienen una complejidad que hace que rara vez suban o disminuyan sus números de manera constante, al calcular las tasas anuales de carpetas de investigación y analizar su tendencia año con año, se detectan no sólo las localidades donde los asesinatos se mantienen elevados, sino también aquellos donde la incidencia va al alza o a la baja.

En ocho estados se encontró que más de 80% de sus ayuntamientos presentan incidencias al alza, sin haber un freno en el aumento en los asesinatos desde 2014.

