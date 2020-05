Comipems pospone fechas de exámenes de bachillerato

Esta mañana se informó que la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) pospuso el examen de ingreso a bachillerato, que originalmente se presentaría el 20 y 21 de junio.

Fechas para el examen de Comipems

Se prevén cuatro fechas escalonadas para el examen de ingreso a bachillerato, mismas que son tentativas y que podrían cambiar de acuerdo con la evolución de la pandemia.

8 y 9 de agosto

15 y 16 de agosto

Se seguirán las medidas de salud que incluyen la sana distancia entre los alumnos que presentarán el examen.

Secundaria, sin exámenes de admisión

Esteban Moctezuma comunicó que para educación secundaria se eliminarán los exámenes de admisión.

El calendario escolar tentativo de la SEP

El calendario de la SEP del ciclo escolar 2019-2020 cambió debido a la pandemia del coronavirus en México y, aunque al principio no representaba una mayor modificación, ahora Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, informó que solo se volverá a las aulas cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.

En una conferencia de prensa matutina, Barragán presentó cuáles serían las fechas para retornar a la "nueva normalidad". Cabe destacar que solo son tentativas y que todo depende de cómo se siga desarrollando la pandemia de Covid-19 en México.

¿Cómo será el regreso a clases en México?

Se regresará a clase solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde, el secretario expresó su reconocimiento a los maestros porque el aprendizaje en México no se ha detenido, porque el 80 por ciento de los profesores no ha dejado de trabajar a través de "Aprende en Casa".

El calendario escolar propuesto por la autoridad tiene como fecha de referencia el lunes 10 de agosto, subrayó. Asimismo, señaló que el portal de "Aprende en Casa" ha recibido 43 millones de visitas, destacó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana de viernes que el plan de transición a la nueva normalidad no se aplicará a la fuerza, sino por consenso. En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó que la estafeta sigue siendo la sana distancia, no la soltemos, dijo.

¿Qué pasará con el ciclo escolar y cuáles son las fechas tentativas?

8 de junio al 07 de agosto: Verano divertido

Educación Básica

10 de agosto al 28 de agosto: Curso remedial Del 31 de agosto al 02 de octubre: P osible inicio del ciclo escolar 2020-2021.



Educación media superior

06 de julio al 31 de julio: Receso magisterial

3 de agosto al 28 de agosto: Curso remedial de nivelació n

n 31 de agosto al 18 de septiembre: calificaciones y alta al sistema

21 de septiembre al 2 de octubre: posible inicio del curso escolar 2020-2021

Educación superior

Del 21 de septiembre al 02 de octubre: posible regreso a clases

Otras fechas

Valoración del ciclo: 08 al 12 de junio.

Descarga administrativa del 15 al 19 de junio.

Receso magisterial del 22 de junio al 17 de julio.

Capacitación y CTE; del 20 de junio al 31 de junio.

Sanitización e inscripciones: del 3 al 7 de agosto.

Regreso a clases en educación básica: 10 de agosto.

Evaluación diagnóstica del 17 al 28 de agosto.

Reforzamiento del ciclo escolar 2019-2020

Curso remedial

El curso remedial será durante las tres primeras semanas del regreso a clases, el cual se tomará de manera escalonada para regularizar a los alumnos que lo requieran.

¿Cómo retornarán los alumnos a las clases presenciales?

Esteban Moctezuma Barragán.

La asistencia de los alumnos será alternada por apellidos, los viernes asistirán el 50 por ciento de los alumnos más rezagados.

Asimismo, habrá un diagnóstico personalizado para cada uno de los estudiantes y los maestros pasarán al siguiente grado junto con sus alumnos y se detectarán posibles casos de abandono escolar.

¿Habrá pase automático?

La calificación será responsabilidad de los maestros y habrá un concurso para determinar qué libro de experiencias resulta más ilustrativo de lo que se ha vivido en este periodo de confinamiento.

"Nos ha dejado cinco experiencias -el COVID-19-, el compromiso de las y los maestros, la corresponsabilidad de madres y padres de familia, el descubrimiento del aprendizaje autodidacta, la colaboración con gobiernos estatales para construir el sistema de educación a distancia y la capacitación en herramientas digitales", expresó Moctezuma Barragán.

Uso de cubrebocas obligatorio en el regreso a clases

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el retorno a clases el 10 de agosto incluye diversas medidas sanitarias, entre las que destaca el uso de cubrebocas obligatorio para estudiantes y personal educativo.

¿Cómo será la nueva normalidad en este regreso a clases?

Para evitar contagios, estas son las medidas que se tomarán al reiniciar las actividades.