Comisión de Morena pide separar a Lilly Téllez de la bancada en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena ordenó al coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, a separar en un plazo de tres días hábiles a la senadora Lilly Téllez del grupo parlamentario en esa Cámara.

En oficio de requerimiento firmado este lunes, los integrantes esta comisión aseguraron que la legisladora, “no comparte, respeta, ni representa los establecido en los documentos básicos del partido; razones por las que no puede, ni debe pertenecer en la bancada”.

Entre los argumentos se expone que Morena respeta las libertades, la igualdad en la diversidad, los derechos de las mujeres y busca la eliminación de toda forma de discriminación y violencia homofóbica, y se considera que Téllez no defiende ni comparte esos valores.

Eso, aunado a que “no es Protagonista del Cambio Verdadero” ya que no está afiliada; por ello se motiva la decisión de la CNHyJ, según el escrito firmado por Héctor Díaz Polanco, Graciela Rodríguez y Adrián Arroyo Legaspi.

En el oficio con fecha de 16 de diciembre, se solicita a Monreal que realice “a la brevedad, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, todas las diligencias necesarias para la inmediata separación de la C. María Lilly del Carmen Téllez de la bancada de Morena en el Senado de la República de esta LXIV Legislatura”.

Téllez ha expresado abiertamente su postura anti-aborto y en contra del movimiento que promueve el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; (por lo que Morena consideró que “traiciona” al pueblo si respalda ese tipo de decisiones); en contra del matrimonio igualitario (entre personas del mismo sexo) y en contra de la legalización del consumo de marihuana.

El senador Martí Batres Guadarrama consideró que no prosperará la solicitud, debido a que “no comparte ni respeta la ideología de esta fuerza política”.

En entrevista con Notimex, el legislador apuntó que debido a que la senadora es externa es decir, que no milita en el partido, no se podría separar de la fracción parlamentaria.

“En el caso de Lilly Téllez se trata de una legisladora externa, como ella misma ha aclarado, no pertenece al partido. No está sujeta a la disciplina del partido. No procede expulsar a Lilly Téllez del Grupo Parlamentario de Morena”, consideró.