¿Cómo cobran las aerolíneas de México el equipaje de mano?

MÉXICO.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, acusó el cobro indebido del equipaje de mano por parte de las aerolíneas en México.

En abril, algunas aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, acordaron que la tarifa básica no incluyera equipaje de mano, lo cual, aseveró, es ilegal.

“Desde hace unos 60, 90 días, todas las líneas aéreas decidieron de manera unilateral e ilegal que la tarifa básica no incluye tu equipaje de mano, cuando la ley específicamente lo señala, y tenemos en Profeco resoluciones judiciales que lo respaldan así”, expresó el funcionario durante su participación en un foro de turismo.

El procurador refirió el caso de Viva Aerobús, el cual la Profeco ya está tratando legalmente.

¿Qué dicen las aerolíneas sobre el cobro del equipaje de mano?

Tienen tres tarifas: Básica, Clásica y Plus. La básica incluye un objeto personal cuyas medidas no excedan los 35 x 45 x 20 cm. También señalan que si se agrega equipaje de mano a la reservación, este no deberá exceder los 10 kg.

¿Cuál es la diferencia ente objeto personal y equipaje de mano?

El objeto personal debe caber debajo del asiento. Puede ser una bolsa de mano, un portafolio, una mochila pequeña o una bolsa para laptop.

Señalan que si el objeto personal no cabe debajo del asiento de enfrente, tendrá que viajar como equipaje de mano con un cargo adicional.

Equipaje de mano

Puede ser una maleta de mano o una mochila.

Al comprar el boleto, el usuario tiene derecho a llevar tu equipaje de mano y un artículo personal que en conjunto pesen 10 kg (excepto vuelos nacionales).

Tarifa Básica no incluye equipaje de mano en vuelos nacionales

A partir de 26 de marzo la Tarifa Básica únicamente incluye un artículo personal que pueden ser maletines, bolsos, computadoras, riñoneras que deberán caber debajo de los asientos en cabina. En caso de que el objeto personal no cumpla con las especificaciones antes mencionadas, deberá ser transportado como equipaje de mano con un cargo adicional, señala la página oficial.

¿Cuáles son los costos del equipaje de mano?

Con destino nacional.

Costo por pieza al comprar tu vuelo o antes del periodo de Check-in: 200 pesos.

Costo por pieza durante el periodo de Check-in: 400 pesos.

Los combos Light, Extra y Smart incluyen maleta de mano, que no supere las dimensiones máximas de 40 cm de largo, 25 cm de ancho y 55 cm de alto, tomando en cuenta asas y ruedas.

Las tarifas incluyen una maleta de mano y un artículo personal.

¿Cómo interponer la queja ante Profeco por un cobro adicional?

Se puede enviar un correo.

Usar conciliaexprés

Chatear con un asesor

Live Chat

